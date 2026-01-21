Narcotráfico Presentan ante Tribunal de Brooklyn a Carlos Guerrero "El Químico" y a Guillermo Pérez, criminales trasladados desde México Carlos Alberto Guerrero Mercado y Guillermo Isaías Pérez Parra forman parte de los 37 operadores criminales enviados desde México por parte del Gobierno de México.

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, se le acusa de los delitos del tráfico de drogas y lavado de dinero. Pertenece al Cártel de Sinaloa y fue trasladado a Nueva York. Mientras que Guillermo Isaías Pérez Parra, se desconoce a qué organización criminal pertenecía y también fue trasladado a Nueva York.

Hoy, un día después del traslado de los 37 operadores criminales desde México, “El Químico” y Guillermo Isaías Pérez Parra, fueron presentados en el Tribunal Federal de Brooklyn y se ordenó su detención en espera de juicio.

¿De qué se les acusa a "El Químico" y a Guillermo Isaías Pérez Parra?

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, fueron instruidos de cargos adicionales por conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas listadas y conspiración para lavado de dinero. Se ordenó la detención preventiva de ambos acusados.

El procedimiento se llevó a cabo ante el magistrado federal James R. Cho.

Joseph Nocella, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y Michael Alfonso, Agente Especial Interino a Cargo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional, Nueva York (HSI Nueva York), anunciaron la lectura de cargos.



Como se alega, estos acusados desempeñaron un papel clave en la fabricación del fentanilo que envenena a nuestra nación



Acusó que ambos se encuentran entre los peores depredadores: traficantes que envenenan comunidades en EEUU con cantidades asombrosas de fentanilo letal, fabricado con sustancias químicas importadas del extranjero y distribuidas en las calles estadounidenses. Michael Alfonso, Agente Especial Interino, dijo:

HSI ha atacado implacablemente cada eslabón de esta letal cadena de suministro, desde los intermediarios químicos en China hasta los químicos de los cárteles en México y los traficantes globales, y continuará haciéndolo con un enfoque inquebrantable en nuestra misión de proteger nuestra patria



De ser declarados culpables, ambos acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

El caso del gobierno está a cargo de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos William P. Campos, Chand Edwards-Balfour y Adam Amir están a cargo de la acusación.

Los demandados forman parte del expediente EDNY n.º 24-CR-287 (S-1) (EK):

CARLOS ALBERTO GUERRERO MERCADO

Edad: 47

México

GUILLERMO ISAIAS PEREZ PARRA

Edad: 41

México