Fiscalía de Sinaloa, México, confirma identidad de hombre muerto en Culiacán: Sergio Cázares Zambada, sobrino de "El Mayo"

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que el hombre asesinado en Culiacán era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, en un hecho ligado a la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía de Sinaloa confirmó que el hombre asesinado la media noche del domingo 8 de febrero en Culiacán era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, identificado como sobrino de Ismael "El Mayo" Zambada.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, dijo que el cuerpo del hombre, de 41 años, fue hallado dentro de un vehículo en la zona de Costa Rica.

La funcionaria añadió que el cuerpo ya fue identificado en la Agencia de Homicidios Dolosos y entregado a su familia el día de ayer 9 de febrero.

-¿De S ergio Cázares Zambada qué información tienen al respecto?, se le preguntó a la fiscal este martes, al ser abordada por medios locales.

-"¿De quién, perdón?", dijo la fiscal.

- Sergio Cázares Zambada, se le precisó.

Se identificó el día de ayer por familiares directos de él, ahí en la agencia de homicidios dolosos, sí, se ubicó el cuerpo de él al interior de un vehículo en el sector de Costa Rica


-¿Ya fue entregado el cuerpo a su familia?, se le consultó.

Ya, ya fue entregado el día de ayer el cuerpo y fue liberado


Por la mañana de este martes, el secretario de Seguridad Pública federal de México, Omar García Harfuch, dijo que quedaba pendiente la confirmación de la identidad, lo cual ocurrió con las menciones de la fiscal.

Video ¿Cuáles son los secretos de 'El Mayo' Zambada?


De acuerdo con los reportes, el cadáver del sobrino del "Mayo" Zambada fue localizado con huellas de violencia en el maletero de una camioneta gris marca Ford Bronco, la cual estaba estacionada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre la carretera Culiacán-El Dorado.

¿Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada?

Sergio Rodolfo Cázares Zambada era hijo de Águeda Zambada García, hermana del exlíder del Cártel de Sinaloa.
En 2012 fue detenido en Tijuana, Baja California con su prim o Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús Reynaldo Zambada García, el otro hermano del "Mayo".

Pese a que fueron consignados ante la entonces Procuraduría General de la República, obtuvieron su libertad en circunstancias que no han sido aclaradas. Cuando los detuvieron, iban en compañía de dos de sus escoltas y trasladaban al menos 20 kilos de cocaína.

"El Mayo" Zambada está preso en Nueva York en espera de sentencia tras declararse culpable de narcotráfico el año pasado. Fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán y trasladado vía aérea a Estados Unidos a mediados de 2024.

Luego de esa traición al interior del Cártel de Sinaloa, hubo una fractura que derivó en una disputa entre facciones de Los Chapitos y Los Mayitos. Precisamente, el asesinato de Cázares Zambada se enmarca en ese contexto de narcoguerra.

Video Fiscal de EEUU dice que ‘El Mayo’ morirá en una prisión, pero su abogado niega que esté cooperando
