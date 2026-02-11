Noticias Guardia Costera de EEUU y la Armada de México aseguran 188 bultos con toneladas de presunta cocaína al oeste de Isla Clarión En una operación coordinada entre ambos países se espera que en las próximas horas se determine cuánto pesa la droga decomisada al oeste de Isla Clarión.

Video Persecución marítima en la costa sur de México acaba con el decomiso de tres toneladas de droga



En un comunicado, la Armada de México informó que, en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informa que, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró asegurar cerca de 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína, en espera de que las autoridades competentes determinen el peso ministerial.

El operativo en conjunto entre México y EEUU, se realizó más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión; a través de intercambio de información y ante un despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidos de América,

Durante la operación hubo personas detenidas, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos.