Comando Sur ataca narcolancha en el Caribe; en la nueva acción murieron tres "narcoterroristas"
Se trata del tercer ataque en menos de dos semanas, sumando más de 100 muertos desde que comenzó la ofensiva de Donald Trump en aguas internacionales.
Video EEUU atacó dos veces a supuesta 'narcolancha' en el Caribe para matar sobrevivientes, según reportes
Esta noche, el Comando Sur informó que, bajo el liderazgo del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas.
La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico
El saldo fue de tres narcoterroristas muertos durante esta acción, mientras que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida, indicaron las autoridades.
On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi— U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026
