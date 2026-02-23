Noticias La muerte de "El Mencho": El ascenso y la caída del fundador y máximo líder del CJNG El historial delictivo de Oseguera comenzó lejos de las montañas de Michoacán.

Video Muerte de 'El Mencho': Así se convirtió Nemesio Oseguera Cervantes en un poderoso líder criminal

Tras años de ser el fugitivo más buscado y el cabeza de una de las estructuras criminales más violentas del siglo XXI, la trayectoria de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha llegado a un punto de no retorno: su muerte.

Lo que comenzó en las calles de California terminó en un despliegue de seguridad de precisión quirúrgica para darle caza y ponerle fin a más de una década de dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

De las calles de California a la Policía de Jalisco

El historial delictivo de Oseguera comenzó lejos de las montañas de Michoacán. Su primer encuentro con la ley fue en 1986, cuando la policía de San Francisco, California, lo arrestó por posesión de artículos robados y portación de un arma.

Documentos legales revelan que, a los 25 años, fue arrestado nuevamente en Sacramento junto a su hermano Abraham, acusados de tráfico de heroína. Tras cumplir su sentencia, fue deportado a México, donde irónicamente ingresó a las filas de la Policía Municipal de Jalisco.

El Cártel del Milenio

Nacido en Aguililla, Michoacán —cuna histórica del narcotráfico—, Oseguera compartió origen con Armando Valencia Cornelio, líder del Cártel del Milenio. Sin embargo, su verdadero ascenso al poder se consolidó mediante la sangre y el matrimonio.

Su relación con Rosalinda González Valencia, hermana de "Los Cuinis", y su posterior enlace en 1996, solidificó su posición en la estructura de la organización criminal.

El modelo de "franquicias" y drogas sintéticas

En 2010, se conformó oficialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bajo el mando de "El Mencho", la organización rompió el molde tradicional:

Poder de fuego: Exhibían tropas con armas de alto calibre y tanques blindados sin tapujos.

Exhibían tropas con armas de alto calibre y tanques blindados sin tapujos. Modelo empresarial: Abandonó el enfoque tradicional basado en cultivos para convertirse en una potencia industrial de drogas sintéticas .

Abandonó el enfoque tradicional basado en cultivos para convertirse en una . Expansión por alianzas: Implementó un modelo de "franquicias" criminales.

PUBLICIDAD

El atentado que marcó un precedente

Las tropas de "El Mencho" se caracterizaron por una violencia a gran escala. El episodio más crítico ocurrió en 2020, con el atentado contra el ahora secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Los atacantes utilizaron rifles calibre .50 y lanzagranadas; la camioneta blindada recibió más de 400 disparos, de los cuales el funcionario sobrevivió con tres impactos.

Un sistema de supervivencia al límite

Durante más de una década, Oseguera creó un sistema de supervivencia basado en movilidad constante, refugios estratégicos y redes de información, lo que le permitió evadir la captura en al menos 20 ocasiones.

El declive: una familia tras las rejas

El cerco sobre "El Mencho" no solo fue físico, sino familiar. Antes de su detención, el núcleo duro de su organización ya había sido desmantelado.

Cinco familiares directos se encuentran hoy en cárceles de Estados Unidos: su hijo Rubén (36 años), su hermano Antonio, dos cuñados y su yerno —pareja de su hija menor—, quien se declaró culpable de lavado de dinero en 2024.

Con su captura y muerte, se cierra el capítulo del hombre que transformó el narcotráfico en una franquicia industrial de violencia.

Mira también: