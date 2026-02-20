Comando Sur ataca otra narcolancha en el Pacífico Oriental; tres narcoterroristas murieron
Los ataques a las narcolanchas bajo la administración de Donald Trump empezaron en noviembre de 2025, y hasta el momento ha cobrado la vida de más de un centenar de personas.
Video EEUU ataca otra supuesta ‘narcolancha’ en el Pacífico: una persona murió
El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas.
La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico.
Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
