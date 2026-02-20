Noticias

Comando Sur de EEUU felicita a México por aseguramiento de narcosubmarino cargado con toneladas de droga

El Southern Command calificó como "excelente" el trabajo de sus socios del sur para "asestar un duro golpe a los cárteles de la droga".

Video EEUU ataca tres barcos sospechosos de narcotráfico en Caribe y Pacífico Oriental; hay 11 muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (Southern Command) felicitó al gobierno de México por el aseguramiento de un narcosubmarino cargado con toneladas de droga en las costas de Colima.

Vía la red social X, el Southern Command calificó como "excelente" el trabajo de sus socios del sur para "asestar un duro golpe a los cárteles de la droga".

"Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro", añadió.

Así fue el aseguramiento del narcosubmarino

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, se logró el aseguramiento de una embarcación de bajo perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible, con tres tripulantes y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de posible cocaína.

El aseguramiento se realizó a más de 250 millas náuticas al sur-suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

Para esta operación se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, informó el gobierno de México.

