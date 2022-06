Los mariscos consumidos en EEUU y el Cartel de Sinaloa: así se infiltró el narco en la pesca

Su modus operandi consiste en dictar a las comunidades locales la cantidad de una especie en particular que deben capturar y entregar al cartel y castigan a quienes no cumplen con la cuota. A veces les exigen tanto que estos piden ayuda a otros pescadores. Siempre designan a un vigilante o “halcón”, quien se encarga de verificar que no vendan sus productos a rivales ni compradores independientes. Y una vez que tienen control absoluto, el precio al que el cartel compra cae hasta a un 75%.