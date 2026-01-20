Estos son los 92 criminales que han sido trasladados de México a EEUU: Desde Caro Quintero hasta "El señor de la silla"
Este martes, el gobierno de México hizo un tercer traslado de 37 delincuentes y operadores criminales hacia Estados Unidos. Se trata del tercer traslado de criminales de "alto impacto".
Hoy el gobierno de México trasladó a 37 delincuentes y operadores de grupos criminales hacia Estados Unidos. Se trata del tercer envío que hace el gobierno mexicano con el que suman 92 criminales de alto impacto, como los ha denominado el gobierno. Te presentamos la lista completa de estos delincuentes.
Las personas trasladadas hoy a Estados Unidos son:
1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.
2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
3. Óscar Hernández Flores.
4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.
5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.
6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.
7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.
8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.
10. Guillermo Isaías Pérez Parra.
11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.
14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
16. Gustavo Adolfo Castro Medina.
17. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacífico”.
18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.
19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.
20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.
21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
22. Luis Carlos Dávalos López.
23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del “Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.
25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.
27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.
28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG. De acuerdo con reportes, "El Chalaman" es familiar de Nemesio Oseguera, El Mencho.
30. Juan Carlos Alonso Reyes.
31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.
33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
35. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
36. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
37. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
El primer traslado de delincuentes de México a EEUU
Este se realizó el 27 de febrero de 2025, cuando 29 criminales, fueron trasladados a EEUU, entre ellos, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. Ese traslado fue calificado como "un hecho sin precedentes". Autoridades del Gobierno de México indican que esto se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación internacional.
1. José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” y/o “El 90”, líder del grupo armado “Los Chimales”, quien realizaba tareas de protección de “Los Chapitos”, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos.
2. Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el “Cártel de los Beltrán Leyva”, a través de 5 empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo: Tráfico de drogas.
3. Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, líder regional del “Cártel Golfo”. Tráfico de drogas.
4. José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, líder del grupo de “Los Ciclones” en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo. Tráfico de drogas y lavado de dinero.
5. Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. Homicidio.
6. Lucio Hernández Lechuga, alias “Z-100” y/o “El Lucky”, líder regional de “Los Zetas” en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. Tráfico de drogas.
7. Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, líder regional del cártel “Los Zetas”. Tráfico de drogas.
8. José Rodolfo Villareal Hernández, alias “Gato”, jefe operativo del Cártel de Los Beltrán Leyva. Conspiración, acecho interestatal.
9. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “Alfa Metro”, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila. Tráfico de drogas.
10. Rafael Caro Quintero, alias “Don Rafa”, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. Tráfico de Drogas.
11. Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. Tráfico de drogas.
12. José Bibiano Cabrera Cabrera, alias “El Durango”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de “Los Chapitos”, en el municipio de Altar, Sonora. Tráfico de drogas.
13. Andrew Clark, alias “El Dictador”, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Tráfico de Drogas y Homicidio.
14. Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”. Tráfico de droga.
15. Inés Enrique Torres Acosta, alias “El Kiki Torres”, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”. Tráfico de drogas.
16. José Guadalupe Tapia Quintero, alias “Lupe Tapia”, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de “El Mayo Zambada”. Tráfico de drogas.
17. Jesús Humberto Limón López, alias “El Chubeto”, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos. Tráfico de Drogas.
18. Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “Z-13”, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas. Tráfico de drogas.
19. Luis Gerardo Méndez Estevane, alias “El Tío”, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. Delincuencia organizada.
20. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias “La Bola”, líder del cártel del Noreste. Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.
21. Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tráfico de Drogas.
22. Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. Tráfico de drogas.
23. Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del CJNG. Tráfico de Drogas.
24. Alfredo Rangel Buendía, alias, “El Chicles”, líder regional del Cártel de Los Zetas. Tráfico de Drogas.
25. Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. Tráfico de drogas.
26. Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tráfico de drogas.
27. Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”. Tráfico de Drogas.
28. José Jesús Méndez Vargas, alias “Chango”, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. Tráfico de drogas.
29. Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.
El segundo traslado de México a EEUU
El segundo traslado fue el 12 de agosto de 2025. En ese momento, el gobierno mexicano hizo un traslado de 26 criminales a cárceles de Estados Unidos, incluidos líderes y operadores de diversos cárteles.
1. Enrique Arballo Talamantes, “Junior”
2. Benito Barrios Maldonado, “Comandante”
3. Francisco Conde Chávez
4. José Baldomero Fernández Beltrán, “El 8” y/o “Mero”
5. Ismael Enrique Fernández Vázquez
6. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón”
7. Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”
8. Leobardo García Corrales, “Leo”
9. Anton Petrov Kulkin
10. Roberto Omar López, “Shrek”
11. José Antonio Vivanco Hernández
12. Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fundador de "Los Cabelleros Templarios"
13. Kevin Alonso Gil Acosta, “El 200”
14. Martín Zazueta Pérez y/o Mario Alexander Gámez Cuevas, “Piyi”
15. Abigael González Valencia, “El Cuini”
16. José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”
17. Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero”
18. Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”
19. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”
20. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando”
21. Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón”
22. Juan Carlos Félix Gastelum, “Chavo Félix”
23. Pablo Edwin Huerta Nuno, “El Flaquito”
24. Roberto Salazar Toledo, “Gordo Junior”
25. Abdul Karim Conteh
26. José Carlos Guzmán Bernal
