'Brother Wang': el capo fugado que denuncian como un ejemplo de la "corrupción judicial" en México

La operación de extradición de México a Estados Unidos del chino Zhi Dong Zhang, acusado de encabezar una red de tráfico de fentanilo, tras su arresto en octubre del año pasado, parecía sencilla.

Una vez bajo custodia de las autoridades mexicanas, el individuo sólo debía esperar que se agotaran una serie de procedimientos judiciales para ser entregado a la justicia estadounidense.

Pero un juez le concedió al capo chino, alias ‘Brother Wang’, arresto domiciliario mientras él combatía legalmente su extradición. Al final, todo salió mal para el gobierno mexicano.

El chino, quien según las autoridades estadounidenses y mexicanas lavó más de 150 millones de dólares para el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), escapó por un túnel de la casa en la que era custodiado por militares en la Ciudad de México.

Captura fue anunciada con bombo y platillo por México

El arresto había sido anunciado con bombo y platillo por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha estado bajo la presión del gobierno de Donald Trump en medio de su ofensiva para combatir a los carteles latinoamericanos.

La captura representaba uno de los primeros golpes al narco por parte de la administración de Sheinbaum, quien había asumido la presidencia unas cuantas semanas antes.

Pero la fuga dejó en evidencia las débiles decisiones judiciales en temas del narcotráfico, un asunto que el presidente Donald Trump asocia a la supuesta corrupción judicial mexicana y por lo que ha asomado su idea de llevar a cabo operaciones militares contra el negocio de las drogas ilícitas, incluso dentro del propio territorio mexicano.

“Lo que es más relevante es el juez”, trató de justificar Sheinbaum tras la fuga del chino. “Porque es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando, le da prisión domiciliaria”.

Sheinbaum, tratando de desmarcarse del error oficial, agregó: “Nosotros hemos estado insistiendo en la corrupción del Poder Judicial, ¿cómo es posible?”.

Tras meses de fuga, México cierra el cerco sobre Zhi Dong

Más de tres meses después, el individuo, sobre quien pende una orden de arresto girada en Atlanta, Georgia, parece estar más cerca de ser recapturado.

El chino fue formalmente acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos ilícitos y distribución internacional de narcóticos, de acuerdo con fichas informativas publicadas por el gobierno mexicano tras su arresto en octubre del año pasado.

Según lo difundido por el gobierno mexicano, a Zhi Dong se le responsabiliza de haber traficado más de una tonelada de cocaína, cerca de dos toneladas de fentanilo y más de 600 kilos de metanfetamina hacia Estados Unidos.

La red del chino abarcaba Estados Unidos, América Central, Europa, China, Japón y Sudamérica.

Pero tres meses después de su singular escape, las autoridades mexicanas han logrado rastrear los pasos del chino, de acuerdo con un reporte del diario El País.

El medio español reportó que el chino, sobre quien pende una ficha roja de la Interpol, fue detectado intentando entrar a Rusia con un pasaporte falso, aunque no lo logró. Luego, según el medio, viajó a Cuba con ese mismo pasaporte.

Ahí está siendo interrogado por autoridades de la isla mientras México espera que sea entregado para, ahora sí, extraditarlo a Estados Unidos.

La vasta red de lavado encabezada por Zhi Dong

De acuerdo con el diario mexicano Reforma, que publicó primero los detalles financieros de las operaciones de Zhi Dong, el Departamento de Justicia aseguró cerca de un millón de dólares de las cuentas del chino.

El medio dijo, citando documentos judiciales, que las autoridades estadounidenses identificaron una red de empresas fantasma a partir de registros financieros encontrados en una casa de California que era utilizada para guardar las ganancias de la venta de fentanilo y otras drogas.

Patrick Gray IV, agente de la DEA citado por el medio, dijo que la investigación de la agencia reveló una red de unas 150 empresas y más de 170 cuentas bancarias ligadas a Zhang.

“Las autoridades policiales identificaron aproximadamente 20 millones de dólares en ganancias depositadas en cuentas bancarias controladas por la organización de Zhang en 2020 y 2021”, dijo Gray en una declaración jurada citada por Reforma.

