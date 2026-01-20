Llegan a EEUU los 37 operadores criminales trasladados desde México; ¿A qué ciudades fueron enviados?
Esta mañana, 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados a varias ciudades de EEUU.
El área de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional informó que al menos 9 de los 37 criminales trasladados desde México, este martes 20 de enero 2026, ya se encuentran en San Antonio, Texas, a donde fue enviado una parte de este grupo.
En coordinación con las fuerzas del orden federales y mexicanas, colaboró con los alguaciles estadounidenses y hoy detuvo a nueve objetivos de alto valor. La mayoría de los casos están directamente relacionados con las investigaciones en curso de HSI sobre cárteles en México
@HSI_SanAntonio in coordination with federal and Mexican law enforcement partners worked with U.S. Marshals and took custody of 9 high value targets today. The majority of the cases are directly linked to ongoing HSI investigations into cartels in Mexico. pic.twitter.com/X1woXVtbza— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) January 21, 2026
¿A qué ciudades fueron trasladados los 37 operadores criminales?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales tras el traslado, que los 37 operadores de organizaciones criminales representaban una amenaza real para la seguridad de su país.
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EEUU, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte
Destacó que estos delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.
Con esto, suman 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU.
