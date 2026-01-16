Noticias México extradita a EEUU a Roberto Nájera Gutiérrez, alias "La Gallina", miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa Nájera Gutiérrez, alias "La Gallina" o "Kungfu Panda", enfrenta delitos por conspirar para fabricar y distribuir cocaína.

El Departamento de Justicia informó que Roberto Nájera Gutiérrez, fue extraditado de México a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por conspirar para fabricar y distribuir cocaína que se importaba a Estados Unidos. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. ayudó a transportar a Nájera Gutiérrez desde México para comparecer ante el Tribunal de Distrito de EEUU del Distrito Norte de Georgia.

La Fiscal General de EEUU, Pam Bondi publicó un mensaje, en el que destacó la extradición, y reconoció el trabajo de los agentes de la Administración para el Control de Drogas:

Gracias al liderazgo del presidente Trump y a nuestros valientes agentes de la DEA, los cárteles ya no tienen libertad para importar veneno a nuestras comunidades

La Fiscal indicó que, gracias a la labor de la Oficina de Asuntos Internacionales, se logró la extradición de este presunto narcoterrorista, y que abogados en el Distrito Norte de Georgia se asegurarán de que reciba justicia pronta en Estados Unidos.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg para el Distrito Norte de Georgia, dijo:

Como miembro de alto rango del brutal Cártel de Sinaloa, Nájera Gutiérrez es presuntamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde Sudamérica y a través de México, destinadas a envenenar comunidades en Estados Unidos



Al destacar el trabajo de la DEA, el fiscal Hertzberg, recordó la reciente comparecencia en Atlanta del ciudadano chino y presunto narcotraficante Zhi Dong Zhang, con vínculos con el Cártel de Sinaloa, quien fue detenido en Cuba luego de que escapara de México, y que demuestra el alcance global de la DEA.

Los narcoterroristas en el extranjero finalmente enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses

¿Quién es Roberto Nájera Gutiérrez, "La Gallina" o "Kungfu Panda"?

Roberto Nájera Gutiérrez es identificado por autoridades de EEUU como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa.

Roberto Nájera Gutiérrez, de 48 años y originario de Tizimín, Yucatán, México, se encuentra bajo custodia federal.

El Cártel de Sinaloa es un grupo criminal transnacional con sede en México. El 20 de febrero de 2025, el Cártel de Sinaloa fue designado Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

En 2013 empezaron las investigaciones, y como parte de estas, los agentes identificaron a Roberto Nájera Gutiérrez como un entonces miembro de alto rango del cártel, quien presuntamente dirigía y coordinaba el transporte marítimo de cantidades multikilogramo de cocaína desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala.

Una vez en Centroamérica, la droga se contrabandeaba a través de la frontera guatemalteca hacia México.



Nájera Gutiérrez presuntamente distribuía dicha cocaína a otros narcotraficantes de alto rango en México, quienes la importaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California.

Nájera Gutiérrez también presuntamente coordinaba la recaudación y remisión de las ganancias del narcotráfico a través de cuentas bancarias.

La acusación formal contra Nájera Gutiérrez, recientemente desclasificada, se emitió en marzo de 2018.

En octubre de 2023, se le notificó una orden de captura en virtud de la solicitud de extradición de Estados Unidos.

El 8 de enero de 2026, fue extraditado de México y entregado a Estados Unidos.

La Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División Criminal del Departamento de Justicia colaboró en la investigación, y la Oficina de Asuntos Internacionales trabajó con socios policiales en México para asegurar el arresto y la extradición desde México de Nájera Gutiérrez el 8 de enero.

Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.