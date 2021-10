Hijos de 'El Chapo' y unos 50 pistoleros estuvieron en Mazatlán: el ascenso de la dinastía Guzmán en el Cartel de Sinaloa

Estos jóvenes capos que se quedaron al frente de una facción del Cartel de Sinaloa estuvieron en un “rancho grande” y los pistoleros se transportaban en varios vehículos. Ese día no pasó ningún incidente, afirmó la fuente, que pidió no publicar su nombre por temor a represalias. “Ellos son más temerarios que su papá y creen que no necesitan estar en la sierra para esconderse”, comparó.