El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. irá a juicio en México por presuntos vínculos con el narco

Video Deportan a México a Julio César Chávez Jr. y es recluido en una cárcel: lo vinculan con el narco

Un juez en México dictaminó que el boxeador Julio César Chávez Jr. enfrentará juicio en México por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas, pero podrá esperar ese juicio en libertad, informó su abogado.

El abogado de Chávez, Rubén Fernando Benítez Álvarez, confirmó que el tribunal impuso medidas adicionales y concedió tres meses más de investigación sobre el caso. El abogado calificó las acusaciones contra su cliente como “especulaciones” y “leyendas urbanas” tras la audiencia del sábado en la ciudad norteña de Hermosillo.

PUBLICIDAD

De ser declarado culpable, Chávez, quien participó en la audiencia de manera virtual desde un centro de detención, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, dijo Álvarez.

El caso contra Julio César Chávez Jr. y su arresto

Chávez, de 39 años, que había vivido en Estados Unidos durante varios años, fue arrestado a inicios de julio por agentes federales frente a su casa en Los Ángeles por exceder el tiempo de su visa y proporcionar datos inexactos en una solicitud para obtener la residencia permanente. La detención ocurrió pocos días después de una pelea que tuvo con el famoso boxeador estadounidense Jake Paul en Los Ángeles.

Desde 2019, fiscales mexicanos investigan al boxeador tras una denuncia presentada por autoridades estadounidenses contra el Cartel de Sinaloa por delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de armas y narcotráfico.

El caso derivó en investigaciones contra 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante condenado Joaquín 'El Chapo' Guzmán, así como algunos colaboradores, sicarios y cómplices de la organización criminal. Guzmán López fue detenido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos ocho meses después.

Tras esa indagatoria, la Fiscalía General de la República emitió varias órdenes de aprehensión, incluida una contra Chávez.

Quién es Julio César Chávez Jr.

El boxeador, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue deportado por Estados Unidos el 19 de agosto y entregado a agentes de la Fiscalía General de la República en el estado de Sonora, quienes lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social en Hermosillo.

PUBLICIDAD

El caso de alto perfil ocurre mientras la administración de Donald Trump presiona a México para que actúe con más firmeza contra el crimen organizado, cancelando visas de artistas y celebridades mexicanas reconocidas y aumentando las deportaciones.

Chávez ha lidiado con la adicción a las drogas a lo largo de su carrera y ha sido arrestado en múltiples ocasiones. En 2012, fue declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles y sentenciado a 13 días de cárcel.

El año pasado fue detenido por posesión de armas. La policía informó que Chávez tenía dos rifles. Fue liberado poco después tras pagar una fianza de 50,000 dólares, con la condición de que asistiera a un centro para recibir tratamiento por su adicción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que Chávez era buscado desde 2023 en México, pero que no había sido detenido porque pasaba la mayor parte del tiempo en Estados Unidos.

“La esperanza es que sea deportado y cumpla la sentencia en México”, declaró Sheinbaum en julio.

Mira también: