'El Chapo' teme contraer el coronavirus y pregunta por la vacuna

A decir de la abogada de Guzmán, este ve con particular preocupación que los guardias entren varias veces por semana a su celda, que abarca un reducido espacio de 7 por 12 pies, para revisar cada una de sus pertenencias, una práctica rutinaria en la prisión ADMAX Florence. El fundador del Cartel de Sinaloa cree que deberían darle más artículos para limpiar las cosas que tocaron los vigilantes y protegerse así de la pandemia, redactó Colón.

A sus 63 años, ‘El Chapo’ aún no está en la lista de personas que pueden recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus. Él comentó a sus defensores legales que no sabe cuándo será su turno “o si él tendrá acceso a eso”, escribió su abogada, quien desde el inicio de la pandemia no lo ha visitado.