Defensa de ‘El Chapo’ Guzmán lanza nuevas acusaciones contra Peña Nieto, quien sigue en silencio

Se trata, sin embargo, de revelaciones que quizás jamás sean confirmadas. José Luis González Meza, representante legal del exjefe del cartel de Sinaloa en el vecino país, no ha presentado pruebas sobre las presuntas dádivas ilegales , ni sobre el alegado plan para matar a López Obrador.

“Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió a ‘El Chapo’ Guzmán que matara a López Obrador (…) ‘El Chapo’ le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó”, afirmó González Meza en una entrevista en el programa Aristegui en Vivo.

Según el relato del abogado, el capo sinaloense le entregó unos 1,800 millones de dólares a Peña Nieto desde el inicio de su campaña política. Los fajos de billetes se entregaban dentro de cartones de huevo para no despertar sospechas, aseguró el litigante.

“Estos dineros no se entregan normalmente en efectivo, no hay cheques, no hay recibos. Todos es en ‘cash’ (efectivo). Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo”, detalló.