Abogado de 'El Chapo' pide interrogar a jurado por "desobediencia" y anular su veredicto de culpabilidad

A esta práctica que ignora una regla de la corte que exige no buscar información sobre el caso que examinan le llaman “jurados que googlean” y es cada vez más común en los tribunales.

Al menos cinco personas no aguantaron la tentación y leyeron artículos sobre el proceso de Guzmán, según una entrevista que Vice News afirma haber hecho a un integrante del panel.

“¿Sabes que nos dijeron que no podíamos mirar los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, lo hicimos. Los jurados lo hicieron”, reconoció esa persona, según Vice News.

¿Qué pasa si se anula el juicio?

“Fue convicto mucho antes en la prensa. No es un caso en el que hubo una presunción de inocencia y fue muy muy difícil, cuando la prensa es tan abrumadoramente negativa”, señaló.

El litigante lamentó que el jurado no haya podido alejarse de la adictiva internet para enterarse de lo que publicaba la prensa sobre el llamado juicio del siglo. “Fue por eso que le pedí repetidamente al jurado que le dieran un juicio justo. Resulta que eso fue mucho pedir”, lamentó.

El Distrito Este de Nueva York de la Fiscalía federal no ha comentado al respecto.

La otra estrategia de la defensa

Si bien el jurado que entrevistó Vice News aceptó que leyeron información que no les presentaron en la corte, como el alegato de que ‘El Chapo’ pagó miles de dólares para tener relaciones sexuales con niñas a las cuales drogaba, afirmó que esto no se discutió en las deliberaciones.

“Hablamos de eso. Los jurados decían: ‘si fuera cierto, obviamente era repugnante (…) Eso no cambió la mente de nadie estoy seguro. Realmente no estábamos preocupados de eso. Fue como una charla de cinco minutos y eso fue todo, no hablamos más de eso”, dijo el jurado a Vice News.