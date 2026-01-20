EE.UU.

"Acordaremos algo" que satisfará a la OTAN y a EEUU, dice Trump, sobre su intención de controlar Groenlandia

El presidente Donald Trump dijo este martes desde la Casa Blanca que prevé acordar una solución con los históricos aliados de EEUU en la OTAN que satisfaga a todas las partes sobre su plan para tomar control de Groenlandia.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump vs. Europa: así escala conflicto por Groenlandia

El presidente Donald Trump dejó un mensaje en un tono más conciliador sobre cómo resolver su intención de controlar Groenlandia, frente al rechazo de la propia isla y su población, Dinamarca y un puñado de aliados europeos que también figuran en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros


Trump hizo su declaración desde la Casa Blanca este martes, 20 de enero 2026, cuando se le preguntó en una rueda de prensa si estaba dispuesto a pagar el precio de una ruptura de la OTAN como consecuencia de su intención de controlar el territorio ártico que pertenece a Dinamarca.

PUBLICIDAD

Más sobre EE.UU.

Camp East Montana: así es el centro de detención de ICE en Fort Bliss en donde han muerto tres inmigrantes
2 mins

Camp East Montana: así es el centro de detención de ICE en Fort Bliss en donde han muerto tres inmigrantes

Mundo
Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán
1 mins

Ataque contra líder Alí Jamenei conducirá a una guerra total, advierte presidente de Irán

Mundo
Iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet
4 mins

Iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet

Mundo
Israel cuestiona la composición del Consejo de paz para Gaza anunciado por Trump
1 mins

Israel cuestiona la composición del Consejo de paz para Gaza anunciado por Trump

Mundo
¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?
5 mins

¿Qué ha pasado en Irán luego de las advertencias contra EEUU y Trump?

Mundo
Vance recibe a cancilleres de Groenlandia y Dinamarca este miércoles en la Casa Blanca: ¿Qué se espera?
5 mins

Vance recibe a cancilleres de Groenlandia y Dinamarca este miércoles en la Casa Blanca: ¿Qué se espera?

Mundo
Trump asegura que Irán propuso negociaciones tras amenaza de acción militar de EEUU
3 mins

Trump asegura que Irán propuso negociaciones tras amenaza de acción militar de EEUU

Mundo
EEUU lanza nuevo ataque contra Estado Islámico en Siria
2 mins

EEUU lanza nuevo ataque contra Estado Islámico en Siria

Mundo
Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)
6 mins

Cómo Putin logró convencer a Trump de que Ucrania atacó supuestamente su residencia (aunque no hay prueba de ello)

Mundo
Rusia despliega misiles con capacidad nuclear Oreshnik mientras Trump media en las negociaciones con Ucrania
3 mins

Rusia despliega misiles con capacidad nuclear Oreshnik mientras Trump media en las negociaciones con Ucrania

Mundo

Esta postura supuso un cambio notable con respecto al mensaje de texto que Trump envió el lunes al primer ministro noruego, en el que afirmaba que ya no sentía "la obligación de pensar únicamente en la paz".

También es un tono distinto al de una provocadora imagen que Trump divulgó hoy en sus redes sociales en las que aparece en el Salón Oval de la Casa Blanca con un mapa del hemisferio occidental, en el que Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela tienen los colores de la bandera estadounidense, dando a entender que son parte del territorio del país.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

En su encuentro con la prensa Trump dijo que "algo va a pasar que será muy bueno para todos". Y añadió que "nadie ha hecho tanto por la OTAN" como él, atribuyéndose como mérito la decisión de elevar a 5 % del PIB el objetivo de gasto militar de los países miembros para 2035.

El presidente estadounidense reiteró su postura de que Estados Unidos necesita tomar el control del territorio por el bien de la seguridad nacional estadounidense.

Por ello, anunció el fin de semana que impondrá desde el 1 de febrero aranceles de 25 % a 8 países europeos como medida de presión para que se negocie la venta de Groenlandia a EEUU.

Con información de AP

Relacionados:
EE.UU.GroenlandiaDonald TrumpOTANUnión Europea

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX