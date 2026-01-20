EE.UU. "Acordaremos algo" que satisfará a la OTAN y a EEUU, dice Trump, sobre su intención de controlar Groenlandia El presidente Donald Trump dijo este martes desde la Casa Blanca que prevé acordar una solución con los históricos aliados de EEUU en la OTAN que satisfaga a todas las partes sobre su plan para tomar control de Groenlandia.

El presidente Donald Trump dejó un mensaje en un tono más conciliador sobre cómo resolver su intención de controlar Groenlandia, frente al rechazo de la propia isla y su población, Dinamarca y un puñado de aliados europeos que también figuran en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros



Trump hizo su declaración desde la Casa Blanca este martes, 20 de enero 2026, cuando se le preguntó en una rueda de prensa si estaba dispuesto a pagar el precio de una ruptura de la OTAN como consecuencia de su intención de controlar el territorio ártico que pertenece a Dinamarca.

Esta postura supuso un cambio notable con respecto al mensaje de texto que Trump envió el lunes al primer ministro noruego, en el que afirmaba que ya no sentía "la obligación de pensar únicamente en la paz".

También es un tono distinto al de una provocadora imagen que Trump divulgó hoy en sus redes sociales en las que aparece en el Salón Oval de la Casa Blanca con un mapa del hemisferio occidental, en el que Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela tienen los colores de la bandera estadounidense, dando a entender que son parte del territorio del país.

En su encuentro con la prensa Trump dijo que "algo va a pasar que será muy bueno para todos". Y añadió que "nadie ha hecho tanto por la OTAN" como él, atribuyéndose como mérito la decisión de elevar a 5 % del PIB el objetivo de gasto militar de los países miembros para 2035.

El presidente estadounidense reiteró su postura de que Estados Unidos necesita tomar el control del territorio por el bien de la seguridad nacional estadounidense.

Por ello, anunció el fin de semana que impondrá desde el 1 de febrero aranceles de 25 % a 8 países europeos como medida de presión para que se negocie la venta de Groenlandia a EEUU.