FDA

FDA alerta por atún en cuarentena enviado a tiendas en 9 estados. Así puedes identificar latas afectadas

Así puedes identificar la lata de atún que podría estar contaminada con Clostridium botulinum, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Es posible conseguir comida saludable por 3 dólares?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ( FDA) alertó a los consumidores que un lote d e atún enlatado que había sido retirado del mercado por no cumplir con condiciones para ser distribuido y el cual se envió a tiendas minoristas de varios estados.

Según una la alerta de retirada del mercado compartida por la FDA, un distribuidor externo envió “inadvertidamente” atún enlatado en cuarentena que Tri-Union Seafoods retiró del mercado hace aproximadamente un año.

PUBLICIDAD

De acuerdo con autoridades, la retirada inicial se produjo después de que la empresa descubriera que algunas de las tapas “abre fácil” del producto eran defectuosas y podían provocar fugas en las latas o, lo que es peor, contaminarlas con Clostridium botulinum, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

El Clostridium botulinum puede crear una toxina que provoca botulismo, según explica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la enfermedad puede provocar dificultades respiratorias, parálisis muscular y, en casos graves, la muerte. Se tiene registro de que los alimentos enlatados, conservados o fermentados de forma inadecuada crean las condiciones adecuadas para la formación de la toxina.

Más sobre FDA

La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón
4 mins

La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón

Estados Unidos
Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación
4 mins

Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación

Estados Unidos
¿Usas alguna de ellas? Estas son las gotas para los ojos que retiraron del mercado tras una auditoría de la FDA
1 mins

¿Usas alguna de ellas? Estas son las gotas para los ojos que retiraron del mercado tras una auditoría de la FDA

Estados Unidos
¡Cuidado con las papitas fritas! Retiran bolsas de las populares Lay's Classic por temor a reacciones alérgicas severas
2 mins

¡Cuidado con las papitas fritas! Retiran bolsas de las populares Lay's Classic por temor a reacciones alérgicas severas

Estados Unidos
Un muerto y más de 30 enfermos tras comer zanahorias orgánicas contaminadas con E. coli
3 mins

Un muerto y más de 30 enfermos tras comer zanahorias orgánicas contaminadas con E. coli

Estados Unidos
Coca-Cola retira del mercado su limonada sin azúcar por tener... azúcar
2 mins

Coca-Cola retira del mercado su limonada sin azúcar por tener... azúcar

Estados Unidos
El intenso período de la Corte Suprema llegó a su fin: estos fallos dictaron el rumbo de muchas cosas en EEUU
6 mins

El intenso período de la Corte Suprema llegó a su fin: estos fallos dictaron el rumbo de muchas cosas en EEUU

Estados Unidos
Quaker retira del mercado más de 40 diferentes productos por posible contaminación de salmonela
2 mins

Quaker retira del mercado más de 40 diferentes productos por posible contaminación de salmonela

Estados Unidos
Al menos 8 muertos en EEUU y Canadá por salmonela detectada en melones contaminados procedentes de México
2 mins

Al menos 8 muertos en EEUU y Canadá por salmonela detectada en melones contaminados procedentes de México

Estados Unidos
EEUU aprueba la primera vacuna a nivel mundial contra la chikungunya
2 mins

EEUU aprueba la primera vacuna a nivel mundial contra la chikungunya

Estados Unidos

¿En dónde se distribuyó el atún posiblemente contaminado?

El atún retirado se distribuyó en las siguientes tiendas y estados:

  • Meijer: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin.
  • Giant Foods: Maryland y Virginia.
  • Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions: California.

¿Cómo identificar latas de atún posiblemente contaminado?

Si tienes alguna lata de atún cuyo UPC tenga: 4800073265, 4800013275 y caduque el 1/21/2028, 1/24/2028 o el 1/17/2028, la FDA recomienda no consumirla, independientemente de si parece o huele a podrido. Si llegaste a consumir alguno de los atunes retirados y comienzas a sentirte mal, se recomienda que busques atención médica inmediata.

PUBLICIDAD

Las latas de atún afectadas por la retirada pueden devolverse a las tiendas donde se compraron para obtener un reembolso completo. El aviso de la FDA indica que los clientes también pueden tirar la lata o “ponerse en contacto directamente con Tri-Union Seafoods para obtener un kit de recuperación y un cupón para un producto de sustitución”.

Mira también:

Relacionados:
FDAComida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX