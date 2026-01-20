FDA FDA alerta por atún en cuarentena enviado a tiendas en 9 estados. Así puedes identificar latas afectadas Así puedes identificar la lata de atún que podría estar contaminada con Clostridium botulinum, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ( FDA) alertó a los consumidores que un lote d e atún enlatado que había sido retirado del mercado por no cumplir con condiciones para ser distribuido y el cual se envió a tiendas minoristas de varios estados.

Según una la alerta de retirada del mercado compartida por la FDA, un distribuidor externo envió “inadvertidamente” atún enlatado en cuarentena que Tri-Union Seafoods retiró del mercado hace aproximadamente un año.

De acuerdo con autoridades, la retirada inicial se produjo después de que la empresa descubriera que algunas de las tapas “abre fácil” del producto eran defectuosas y podían provocar fugas en las latas o, lo que es peor, contaminarlas con Clostridium botulinum, una forma de intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

El Clostridium botulinum puede crear una toxina que provoca botulismo, según explica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la enfermedad puede provocar dificultades respiratorias, parálisis muscular y, en casos graves, la muerte. Se tiene registro de que los alimentos enlatados, conservados o fermentados de forma inadecuada crean las condiciones adecuadas para la formación de la toxina.

¿En dónde se distribuyó el atún posiblemente contaminado?

El atún retirado se distribuyó en las siguientes tiendas y estados:

Meijer: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin.

Giant Foods: Maryland y Virginia.

Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions: California.

¿Cómo identificar latas de atún posiblemente contaminado?

Si tienes alguna lata de atún cuyo UPC tenga: 4800073265, 4800013275 y caduque el 1/21/2028, 1/24/2028 o el 1/17/2028, la FDA recomienda no consumirla, independientemente de si parece o huele a podrido. Si llegaste a consumir alguno de los atunes retirados y comienzas a sentirte mal, se recomienda que busques atención médica inmediata.

Las latas de atún afectadas por la retirada pueden devolverse a las tiendas donde se compraron para obtener un reembolso completo. El aviso de la FDA indica que los clientes también pueden tirar la lata o “ponerse en contacto directamente con Tri-Union Seafoods para obtener un kit de recuperación y un cupón para un producto de sustitución”.