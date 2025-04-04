Es falso que Elon Musk y Donald Trump anunciaron un proyecto de ley que “hará obligatoria la implantación del chip Neuralink en todos los bebés nacidos en EEUU”

En <b> elDetector </b>ya habíamos verificado otra desinformación sobre un supuesto chip de rastreo a inmigrantes.

Circula en Instagram un video en el que se lee en letras superpuestas: “Todos los bebés nacidos aquí en USA van a tener el chip de Elon Musk, obligatorio”. Mientras, una voz en off relata el supuesto anuncio por parte del presidente Donald Trump y del empresario Musk de un proyecto de ley que haría que todos los bebés en Estados Unidos recibieran el implante de Neuralink “obligatoriamente” después del parto. Todo eso es falso.

PUBLICIDAD

Comprobamos la falsedad de esa afirmación con una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, una revisión a las propuestas de ley que hay en el Congreso de Estados Unidos y, finalmente, con los detalles sobre la actividad de Neuralink, que al 4 de abril de 2025, ha hecho solamente tres implantes en todo el mundo. Ninguno a niños.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

No hay ninguna ley ni proyecto con esas características

En un video en redes sociales, en el que se usan imágenes de la bandera de Estados Unidos, de bebés y de madres con sus niños, una voz narra: “Nuevo proyecto de ley de Donald Trump hará que todos los bebés nacidos en suelo estadounidense tengan el chip Neuralink de Elon Musk, implantado obligatoriamente después del parto. El presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk sorprendieron al mundo al anunciar un proyecto de ley que hará obligatoria la implantación del chip Neuralink en todos los bebés [...]La ley, que será votada este año, ya ha generado controversia””. Es falso, que haya una propuesta así.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados con información fidedigna del supuesto proyecto de ley para implantar “el chip de Elon Musk” a los bebés recién nacidos en suelo estadounidense. En caso de que hubiese una propuesta legislativa de esa magnitud, los principales medios de comunicación con prestigio y credibilidad, lo habrían informado.

PUBLICIDAD

En una revisión de la página web del Congreso , no hay ningún proyecto o legislación que haga referencia a Neuralink y la supuesta iniciativa de implantar chips a los bebés.

Neuralink se ha usado para la movilidad en personas cuadripléjicas

En la página web de Neuralink , la empresa de implantes cerebrales propiedad de Musk, se lee que buscan “crear una interfaz cerebral generalizada para restaurar la autonomía de aquellos con necesidades médicas no satisfechas hoy y liberar el potencial humano mañana”. También refieren que están buscando personas con cuadriplejia (parálisis que afecta todas las extremidades y cuerpo de una persona). Además, en un post de X (antes Twitter) del 20 de septiembre de 2023, Musk confirmó que el chip sería para personas con problemas de movilidad en sus extremidades.

“El primer paciente humano recibirá pronto un dispositivo Neuralink. Este dispositivo podría restaurar la movilidad corporal total […] Imagínense si Steven Hawking hubiera tenido esto”, se lee en su publicación.

PUBLICIDAD

Desde elDetector enviamos un correo electrónico a la corporación Neuralink para consultar sobre la supuesta propuesta de implantes en bebés recién nacidos en Estados Unidos, y a la fecha de publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta.

Conclusión

Es falso que haya un proyecto de ley que busque que “todos los bebés nacidos aquí en USA van a tener el chip de Elon Musk obligatorio”, como afirma un video en Instagram, en el que se asegura que el presidente Donald Trump y el propio Musk hicieron el anuncio. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados sobre la supuesta propuesta. En la página del Congreso no hay ninguna ley, ni proyecto con esas características. Además, Neuralink, según los detalles en su página web, se está usando en personas con problemas de movilidad en sus extremidades. Ninguno ha sido un niño y, hasta enero de 2025, solo tres personas habían recibido el implante. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD