Primer paciente humano de Neuralink ya puede controlar un mouse de computadora con la mente: internautas reaccionan asustados

Video ¿Un chip en el cerebro? Estas son las preocupaciones éticas que hay con los implantes de Neuralink

Desde que Elon Musk anunció que su empresa Neuralink comenzaría las pruebas de su nuevo chip cerebral en humanos, tras obtener la aprobación para el reclutamiento el pasado septiembre de 2023, la noticia causó revuelo y dio mucho de qué hablar.

A poco tiempo de ello, el magnate de la tecnología ahora reveló un importante avance que lo acerca aún más a sus objetivos propuestos y es que el primer paciente humano de este implante, realizado el pasado mes de enero, ya puede controlar con la mente un mouse de computadora.

PUBLICIDAD

Los avances del primer paciente humano de Neuralink tras la implantación del chip cerebral

Tras la implantación del chip cerebral, el primer paciente humano parece haberse recuperado completamente, sin ningún efecto secundario nocivo ni secuelas, y da señales del primer gran éxito o avance en miras a cumplir los objetivos que Neuralink se ha propuesto, según confirman varios medios de comunicación que han dado cobertura a la noticia, como la revista 'Forbes'.

El estudio utiliza un robot para colocar quirúrgicamente un implante de interfaz cerebro-ordenador en una región del cerebro que controla la intención de moverse.

Elon Musk dio a conocer este lunes 19 de febrero que el paciente ya puede mover el cursor del mouse de una computadora por la pantalla tan sólo usando sus pensamientos.

@candresperedo El primer paciente humano de Neuralink es capaz de controlar un mouse de computadora con la mente, según Musk Musk dijo que Neuralink estaba ahora tratando de conseguir el mayor número posible de clics del paciente en los botones del ratón.! #neuralink #elonmusk #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo

Próximos pasos para el primer paciente con chip cerebral de Neuralink

La empresa de Elon Musk ahora está enfocada en lograr que el paciente humano número uno haga la mayor cantidad de clics en los botones del ratón de computadora y pueda controlar también el teclado.

El primer objetivo tras estas pruebas de Elon Musk es que personas que perdieron piernas, manos o alguna extremidad de su cuerpo, sean capaces de tener una mejor vida.

PUBLICIDAD

Con miras al futuro, el multimillonario ambiciona que estos dispositivos puedan tratar afecciones como la obesidad, depresión, esquizofrenia o incluso el autismo.

Chip cerebral de Elon Musk Imagen The Grosby Group / Getty Images

¿Qué opinan los usuarios de Internet de este nuevo avance tecnológico de Neuralink?

A pesar de que muchos están maravillados con estos avances, algunos medios de comunicación piden que el uso de estos chips sea regulado y algunos usuarios de redes sociales reaccionan asustados con la tecnología y a dónde nos llevará.

"En 'Los 100' explican qué es lo que ocurrirá", "Elon Musk tiene cara de súper villano de película, él iniciará la rebelión de las máquinas", "Los que leyeron apocalipsis", "¿No sientes como que algo va a salir mal?", "Imagina que te hackean la mente", "*Ponen anuncios en tus sueños*", "Hay un capítulo de 'Balck Mirror' que explica cómo termina esto", "¿Alguna vez escucharon de 'La marca de la bestia'?", "Lo más probable es que este chip también emita algo paa controlar o manipular lo que piensas y luego lo que haces", "El inicio del fin", "¿Y qué pasa si agarra un virus cibernético?", escribieron algunos.