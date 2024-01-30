Musk anuncia que Neuralink implantó por primera vez un chip en el cerebro de una persona: cómo funciona y para qué sirve

Video Un implante cerebral permite volver a comunicarse a un hombre paralizado hace 15 años

El multimillonario Elon Musk aseguró que su compañía Neuralink implantó el primer chip cerebral en un humano nueve meses después de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) diera su aprobación al procedimiento.

"El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien", escribió Musk cerca de la medianoche del lunes. "Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales", agregó.

Según la empresa, el objetivo de este procedimiento es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a abordar trastornos neurológicos como el mal de Parkinson, y tal vez algún día lograr una relación simbiótica entre humanos e inteligencia artificial.

Hasta ahora, el implante de chips cerebrales se había probado en animales, como monos que aprendieron a jugar al videojuego Pong sin joystick ni teclado.

Cómo se implanta el chip en el cerebro

El implante, del tamaño de una moneda, se pone en el cerebro mediante una cirugía en la que se utiliza un robot para colocar 64 hilos flexibles, más finos que un cabello humano, en una parte del cerebro que controla la "intención de movimiento".

"Una vez colocado, el implante es cosméticamente invisible y está destinado a registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica a una aplicación que descodifica la intención de movimiento", explica el blog de Neuralink.

El objetivo es "otorgar a las personas la capacidad de controlar un ordenador utilizando únicamente sus pensamientos", dice la empresa. El chip se alimenta por una batería que puede cargarse de forma inalámbrica.

Musk dijo en la red social X que el primer producto de Neuralink se llamaría Telepathy y que "los primeros usuarios serán personas que hayan perdido el uso de sus extremidades".

En el blog de Neuralink especifican que "personas con tetraplejia por lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pueden reunir los requisitos".

"Nuestra misión de crear una interfaz cerebral generalizada que devuelva la autonomía a aquellas personas con necesidades médicas no cubiertas", agrega la compañía.

Implantes anteriores en humanos

Neuralink no es la primera en realizar este tipo de implantes en humanos, un campo conocido como interfaz cerebro-computadora.

La empresa holandesa Onward anunció en septiembre que estaba probando el acoplamiento de un implante cerebral con otro que estimula la médula espinal, para permitir a un paciente tetrapléjico recuperar la movilidad.

En 2019, investigadores del instituto Clinatec de Grenoble presentaron un implante que permitía a una persona tetrapléjica animar un exoesqueleto y mover los brazos o desplazarse.

Neuralink está desarrollando en paralelo dos tipos de implantes, uno para restaurar la visión "incluso en aquellos que nunca la han tenido" y otro para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal.

Según la empresa de datos Pitchbook, el año pasado Neuralink, con sede en California, tenía más de 400 empleados y ha recaudado al menos 363 millones de dólares.

Elon Musk pretende ofrecer su implante a todo el mundo, para mejorar la comunicación con las computadoras y contener, según afirma, el "riesgo para nuestra civilización" que representa la inteligencia artificial.

Con información de EFE y AFP.