UNRWA, la principal agencia que da asistencia en Gaza que acusan de vínculos con Hamas

Las acusaciones de Israel de que 12 empleados de una agencia de las Naciones Unidas estuvieron involucrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre llevaron a Estados Unidos y varios otros países a cortar el financiamiento del organismo y reavivaron el debate sobre el mayor proveedor de ayuda humanitaria de Gaza.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, emplea a miles de personas y brinda ayuda y servicios vitales a millones de personas en todo el Medio Oriente. En Gaza, ha sido el principal proveedor de alimentos, agua y refugio para los civiles durante la guerra entre Israel y Hamas.

Israel, cuyas acusaciones fueron detalladas en un documento obtenido por The Associated Press el lunes, ha criticado durante mucho tiempo a la agencia, acusándola de tolerar o incluso colaborar con Hamás y de perpetuar la crisis de refugiados palestinos de 76 años de duración. El gobierno israelí además ha acusado a Hamas y otros grupos militantes de desviar ayuda humanitaria y utilizar instalaciones de la ONU con fines militares.

La UNRWA niega esas acusaciones y dice que tomó medidas rápidas contra los empleados acusados de participar en el ataque. Sin embargo, Estados Unidos y otros importantes donantes que juntos proporcionaron más de la mitad del presupuesto de la UNRWA en 2022 suspendieron su financiamiento a la agencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que 2 millones de palestinos en Gaza, o el 87% de la población, dependen de los servicios de la UNRWA, que se reducirían en febrero si no se devuelve el dinero.

¿Qué es la UNRWA y por qué se creó?

La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente se creó para brindar ayuda a los aproximadamente 700,000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel durante la guerra de 1948 que rodeó la creación del país.

Los palestinos dicen que los refugiados y sus descendientes, que ahora suman casi 6 millones en todo el Medio Oriente, tienen derecho a regresar a sus hogares.

Israel se ha negado porque si se implementara plenamente el derecho de retorno, el resultado sería una mayoría palestina dentro de sus fronteras. El destino de los refugiados y sus descendientes fue uno de los temas más espinosos del proceso de paz, que se estancó en 2009.

La UNRWA opera escuelas, clínicas de salud, proyectos de infraestructura y programas de ayuda en campos de refugiados que ahora se asemejan a densos barrios urbanos en Gaza, la Cisjordania ocupada por Israel, el Líbano, Siria y Jordania. Tiene 13,000 empleados sólo en Gaza, la gran mayoría de ellos palestinos.

En Gaza, donde alrededor del 85% de los 2.3 millones de habitantes del territorio han huido de sus hogares, más de 1 millón se refugian en escuelas y otras instalaciones de la UNRWA.

¿Qué dicen Israel y otros críticos sobre la UNRWA?

Israel acusa a la UNRWA de hacer la vista gorda mientras Hamas, que ha gobernado Gaza desde 2007, desvía la ayuda destinada a civiles y combate desde dentro y de los alrededor de las instalaciones de la ONU, varias de las cuales han sido atacadas durante la guerra.

Israel también ha expuesto los túneles de Hamás que corren al lado o debajo de las instalaciones de la UNRWA y acusa a la agencia de inculcar odio contra Israel en sus escuelas.

La UNRWA niega haber ayudado conscientemente a Hamás o a cualquier otro grupo militante y dice que tiene salvaguardias internas. Dice que investiga exhaustivamente cualquier denuncia de irregularidades y responsabiliza al personal, y que proporciona listas de todo su personal a Israel y a los países anfitriones.

El documento israelí detalla las acusaciones contra la docena de empleados de la ONU que, según dice, participaron en el ataque de Hamás. Dijo que siete de ellos irrumpieron en Israel, incluidos dos que participaron en secuestros.

El documento afirma que, según los servicios de inteligencia, aproximadamente 190 empleados de la UNRWA eran miembros de grupos militantes, sin aportar pruebas.

En el ataque sorpresa del 7 de octubre, los combatientes de Hamás de Gaza invadieron las extensas defensas fronterizas de Israel. Otros militantes se unieron al ataque posterior en comunidades cercanas, que dejó 1,200 muertos, en su mayoría civiles. Alrededor de 250 personas más, entre ellas niños, fueron capturadas y arrastradas hasta Gaza.

Guterres dijo que nueve de los empleados acusados de la UNRWA fueron despedidos inmediatamente. Dijo que todos rendirán cuentas, incluso mediante un proceso penal. Sin embargo, el documento israelí decía que dos de los empleados acusados habían sido asesinados y que la ONU había dicho previamente que uno aún necesitaba ser identificado.

La evidencia que respalda las acusaciones no se ha hecho pública y la AP no pudo verificar de inmediato las identidades de las personas nombradas en el documento.

La UNRWA condenó el ataque del 7 de octubre y pidió la liberación de todos los rehenes. Antes de las últimas acusaciones, el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, anunció una revisión externa para determinar qué acusaciones anteriores de Israel y sus partidarios eran “verdaderas o falsas” y cuáles tenían “motivaciones políticas”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que la agencia debería cerrarse. Sin embargo, su gobierno ha seguido permitiendo que la UNRWA opere en Cisjordania y Gaza, donde proporciona servicios básicos que de otro modo podrían ser responsabilidad de Israel, que aún ocupa Cisjordania e impone un bloqueo en Gaza junto a Egipto.

Ninguna otra entidad podría llenar rápidamente el vacío si la UNRWA dejara de operar en el área.

¿Qué significan los recortes de financiamiento para Gaza?

Estados Unidos, que fue el primer país en suspender el financiamiento, es el mayor donante de la UNRWA y proporcionándole $340 millones en 2022. Varios otros países, incluidos el Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Japón e Italia, también han suspendido su ayuda a la agencia. En total, los donantes proporcionaron más del 60% del financiamiento de la UNRWA en 2022.

No quedó claro de inmediato cuándo o cómo la suspensión de la ayuda afectaría las operaciones diarias de la agencia. Noruega e Irlanda dijeron que continuarían financiando a la UNRWA.

La guerra ha sumido a Gaza en una grave crisis humanitaria. Uno de cada cuatro palestinos en el territorio enfrenta hambre, según funcionarios de la ONU, quienes dicen que las operaciones de ayuda se ven obstaculizadas por los combates y las restricciones israelíes.

“Nuestra operación humanitaria, de la que dependen 2 millones de personas como salvavidas en Gaza, está colapsando”, publicó Lazzarini en X, antes Twitter.

Expresó su sorpresa por el hecho de que los países suspendieran la ayuda “basándose en el supuesto comportamiento de unos pocos individuos justo cuendo las necesidades se profundizan y la hambruna se avecina, a medida que la guerra continúa, ”.

La guerra ha matado a más de 26,000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 64,400 personas más, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, que no diferencia entre civiles y combatientes en sus reportes.

La cifra de muertos incluye a más de 150 empleados de la UNRWA, la mayor cantidad de trabajadores humanitarios que la ONU ha perdido en un solo conflicto.