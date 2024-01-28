Una denuncia puso en jaque fondos clave de la ONU para ayudar a los palestinos en Gaza: te explicamos

Video Tribunal de la ONU pide a Israel "medidas efectivas" en Gaza para evitar actos de genocidio: no pide alto al fuego

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió este domingo a los países que sigan financiando a la principal agencia que presta ayuda en Gaza después de que varios de sus empleados fueran acusados de participar en el ataque de Hamas a Israel que desencadenó la guerra hace cuatro meses.

La disputa en torno al mayor proveedor de ayuda vital para los palestinos se producía mientras funcionarios estadounidenses decían estar cerca de un acuerdo de cese el fuego. El acuerdo incipiente llevaría un receso de dos meses a la peor violencia jamás registrada en Gaza, que ha elevado el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio.

Guterres advirtió que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, se vería obligada a reducir la ayuda a más de dos millones de palestinos a partir de febrero. El enclave costero está inmerso en una grave crisis humanitaria en la que un cuarto de la población está en riesgo de hambruna.

“Los despreciables actos de estos empleados deben tener consecuencias”, dijo Guterres en un comunicado.

“Pero las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para UNRWA, muchos en las situaciones más peligrosas para los trabajadores humanitarios, no deben verse penalizados. Deben cubrirse las enormes necesidades de las poblaciones desesperadas a las que sirven”, añadió.

Señaló que, de los 12 empleados acusados de participar en el ataque: nueve fueron despedidos de inmediato, otro falleció según pudo ser confirmado y “las identidades de los otros dos están siendo aclaradas”. Todos asumirían responsabilidades, incluyendo procesos penales, agregó.

La ayuda que presta la agencia de la ONU en Gaza

UNRWA tiene 13,000 empleados en Gaza, casi todos palestinos. Ofrece servicios básicos como atención médica y educación, para familias palestinas que huyeron o fueron expulsadas de lo que ahora es Israel durante la guerra de 1948 en torno a su creación, una mayoría de la población de Gaza. La agencia ha ampliado sus operaciones durante la guerra y dirige refugios que acogen a cientos de miles de personas recién desplazadas.

Más de 2 millones de los 2.3 millones de personas del territorio dependen de ello para su “mera supervivencia”, lo que incluye comida y cobijo, según el director de UNRWA, Philippe Lazzarini , que dijo que su estructura “puede colapsar en cualquier momento”.

Estados Unidos, que es el principal donante de la agencia, suspendió de inmediato el financiamiento durante el fin de semana, y se vio seguido por otros países, como Reino Unido, Alemania e Italia.

Más de 26,000 personas han muerto en Gaza en medio de la guerra entre Israel y Hamas, según autoridades locales de salud. La violencia ha destruido amplias zonas de la Franja de Gaza y desplazado casi al 85% de la población del territorio. El ataque del 7 de octubre en el sur de Israel dejó unos 1,200 muertos, la mayoría civiles, y los milicianos capturaron a unos 250 rehenes.

Cómo avanzan las negociaciones de otro alto el fuego

Negociadores estadounidenses hacen progresos en un posible acuerdo según el cual Israel pausaría las operaciones militares contra Hamas en Gaza durante dos meses a cambio de la liberación de más de 100 rehenes, según dos funcionarios estadounidenses de alto nivel.

Los funcionarios, que solicitaron permanecer en el anonimato para comentar negociaciones sensibles, dijeron el sábado que los términos del acuerdo tentativo establecerían dos fases, empezando por un periodo de 30 días en el que Hamas liberaría a las mujeres, ancianos y heridos que quedan retenidos. El pacto incipiente también pide a Israel que permita más ayuda humanitaria en Gaza.

Más de 100 rehenes, en su mayoría mujeres y niños, fueron liberados en noviembre a cambio de una semana de cese el fuego y de la liberación de 240 palestinos encarcelados por Israel. Unos 130 siguen cautivos, aunque desde entonces se ha confirmado la muerte de varios.

Estaba previsto que el director de la CIA, Bill Burns, comentara los términos del acuerdo durante una reunión este domingo en Francia con David Barnea, director de la agencia de inteligencia israelí Mossad; el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de la inteligencia egipcia, Abba Kamel, en un encuentro centrado en las negociaciones sobre rehenes.

Pese a los aparentes avances, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró el sábado por la noche en una conferencia de prensa televisada que la guerra continuaría hasta la “victoria completa”, lo que supone aplastar a Hamas.

