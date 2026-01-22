ÚLTIMA HORA Relaciones Internacionales Trump lanza en Davos su 'Consejo de Paz' con Rusia invitada y ausencias de aliados clave Tras un discurso en el que habló sobre la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, el mandatario firmó el documento fundacional del nuevo organismo, que, según dijo, trabajará en coordinación con Naciones Unidas.

Video ¿Quiénes integrarían la 'junta de paz' creada por Donald Trump?

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves en Davos la carta fundacional de su controvertido 'Consejo de Paz', una iniciativa con la que busca reforzar su imagen de mediador internacional en medio de tensiones diplomáticas, escepticismo entre aliados clave y una guerra en Ucrania que sigue sin salida clara, a pesar de su promesa de terminarla "en 24 horas".

Tras un discurso en el que habló sobre la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, el mandatario firmó el documento fundacional del nuevo organismo, que, según dijo, trabajará en coordinación con Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

En el acto de presentación de este jueves lo acompañaron los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

El anuncio se produce en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, un día después de que Trump diera marcha atrás en sus amenazas de tomar control de Groenlandia y anunciara un posible acuerdo, un episodio que dominó la agenda del encuentro y sacudió la relación entre Estados Unidos y Europa.

Trump había anunciado antes que la membresía permanente para integrar el Consejo de Paz tendría un costo de $1,000 millones.

'Consejo de Paz' de Trump: ¿busca competir con la ONU?

Trump, que preside el consejo, defiende una composición que ha generado fuertes críticas. Entre los líderes invitados figuran el presidente ruso Vladimir Putin —que asegura estar aún evaluando su participación—, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el húngaro Viktor Orban, además de varios dirigentes de Oriente Medio. También se envió una invitación al papa León XVI. “Puede que haya figuras polémicas, pero son personas con influencia real y capacidad para cerrar acuerdos”, afirmó Trump en Davos.

El proyecto surge inicialmente del plan de alto el fuego en Gaza impulsado por Trump y avalado en su momento por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, su alcance se amplía y ya no se limita al enclave palestino, lo que despierta inquietud entre aliados tradicionales, que temen que el nuevo órgano aspire a competir con Naciones Unidas.

El propio Trump ha alimentado esa lectura al sostener que el consejo puede hacer “el trabajo que la ONU no ha hecho” pero este jueves aseguró que trabajaría "en conjunto" con la ONU.

PUBLICIDAD

“Creo que podemos extendernos a otras áreas, ya que si tenemos éxito con Gaza, tendremos mucho éxito allí”, dijo, y agregó: “Podemos hacer muchas otras cosas. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos”.

“Creo que la combinación del Consejo de Paz con el tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo muy, muy único para el mundo”, agregó el mandatario este jueves en el acto fundacional.

Quiénes se suman al 'Consejo de Paz' de Trump (y quiénes no)

Hasta ahora, unas 35 naciones aceptan sumarse al Consejo de Paz de Trump, de un total de entre 50 y 60 invitaciones enviadas, según fuentes de la administración. Entre los países que confirman su adhesión figuran Arabia Saudí, Catar, Egipto, Argentina, Indonesia y varios Estados de Asia Central y el Cáucaso. Al acto asisten también el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente y figura clave de su diplomacia paralela.

Las ausencias, sin embargo, pesan. Reino Unido anuncia que no firmará la carta fundacional, al considerar que el proyecto plantea dudas legales y políticas, especialmente por la inclusión de Putin mientras continúa la invasión rusa de Ucrania. Francia, Noruega y Suecia también declinan participar, con el argumento de que el mandato del consejo podría erosionar el sistema internacional basado en la ONU. Otros actores relevantes como Canadá, la Unión Europea, China y Ucrania, mantienen aún su postura en suspenso.

PUBLICIDAD

La participación rusa es uno de los focos más delicados. Desde el Kremlin se afirma que Putin valora los esfuerzos de mediación de Trump, mientras Moscú confirma reuniones este jueves con Witkoff y Kushner. Según el Gobierno ruso, Putin plantea aportar $1,000 millones al nuevo consejo con fines humanitarios, aunque ese desembolso dependería de decisiones previas de Estados Unidos para desbloquear fondos.

Trump se reúne con Zelensky

Tras la presentación del Consejo de Paz, Trump se reúne hoy en Davos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar un posible alto el fuego. El encuentro llega mientras el enviado estadounidense sostiene que las conversaciones con Moscú avanzan y se concentran en un único punto aún sin cerrar. Trump, no obstante, vuelve a mostrar impaciencia con ambas partes y afirma que un acuerdo es posible si existe voluntad real.

En paralelo, el presidente estadounidense intenta recomponer la relación con Europa. Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump anunció un “marco de entendimiento” que le llevó a suspender los aranceles previstos contra aliados europeos a partir del 1 de febrero. Aunque no ofreció detalles, fuentes diplomáticas señalan que el acuerdo incluye una renegociación del pacto de defensa de Groenlandia de 1951, una isla que Trump considera estratégica frente a Rusia y China por su posición en el Ártico y sus recursos minerales.

Con información de AFP y AP.