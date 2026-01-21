Donald Trump Trump cancela aranceles por Groenlandia: ¿Qué acordó presidente de EE UU con la OTAN? El presidente estadounidense dio declaraciones luego de su participación en el Foro Económico Mundial 2026

Video Teoría del loco: Estrategia que usa Trump basada en mostrarse impredecible para intimidar y negociar

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, luego de su participación en el Foro Económico Mundial 2026 que se llevó a cabo en Davos e informó que canceló los aranceles por el tema de Groenlandia.

Basándome en este entendimiento, no voy a imponer los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



Cabe señalar que durante su intervención en el foro precisó que solamente su país tiene las condiciones necesarias para proteger a Groenlandia e hizo un llamado para que comiencen las "negociaciones inmediatas" para comprar el territorio.

Aclaró que el interés de su país está centrado en la importancia geopolítica y de seguridad nacional e internacional que representa Groenlandia. Además, sostuvo que la ubicación de la isla es importante para la defensa del hemisferio norte, así como para el equilibrio estratégico global.

Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



De igual manera destacó que Estados Unidos no recurrirá al uso de la fuerza para lograr tener Groenlandia, asimismo, dijo ante los líderes empresariales y políticos que "tiene un enorme respeto" por la gente que habita ahí. Al territorio lo describió como una región vasta, poco poblada y con limitaciones en su desarrollo actual.

Previamente, el presidente estadounidense amenazó con aranceles de hasta el 25 % a países de Europa por respaldar a Groenlandia y de enviar una exploración militar al lugar.



Información en desarrollo