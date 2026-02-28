Israel

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

El portavoz de la Media Luna Roja afirmó que los ataques han afectado a 24 de las 31 provincias de Irán

La Media Luna Roja de Irán dice que los ataques aéreos israelíes y estadounidenses en Irán han matado a 201 personas y herido a 747, según comentarios en la televisión estatal iraní.

El portavoz de la Media Luna Roja afirmó que los ataques han afectado a 24 de las 31 provincias de Irán. Añadió que las operaciones de socorro continúan y que se han desplegado 220 equipos en diferentes lugares para responder a los ataques.

Información en desarrollo...

