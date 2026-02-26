Noticias ¿Se enfermó? Punch se aleja de su mono de peluche y su brazo izquierdo causa preocupación El Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón, emitió un comunicado ante los comentarios y la creciente especulación por el pequeño macaco; el cuidador informó que Punch fue llevado a revisión veterinaria

Video Historia de Punch y su manada del amor: El proceso de adaptación y la ternura de su peluche

El pequeño macaco japonés Punch volvió a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su inseparable peluche de orangután de Ikea, sino por todo lo contrario. Recientemente, miles de personas notaron un detalle que encendió las alarmas: el juguete que siempre lo acompaña ya no estaba entre sus brazos.

La ausencia del peluche -que se convirtió en su símbolo desde que se hizo viral- desató una ola de preguntas sobre su estado de salud. ¿Estaba enfermo? ¿Se había lastimado? Las dudas crecieron rápidamente, sobre todo entre quienes siguen de cerca su historia.

¿Punch se lesionó un brazo?

Punch, un macaco japonés de apenas seis meses, vive en el Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de Ichikawa, en Japón. El jueves 26 de febrero de 2026, el recinto emitió un breve comunicado para responder a la inquietud que ya circulaba dentro y fuera del parque.

Los visitantes del zoológico aseguraron haber notado algo inusual en el brazo izquierdo del pequeño mono. Algunos pensaron que esa podría ser la razón por la que dejó de cargar su peluche a todas partes.

La preocupación aumentó aún más porque en redes sociales comenzaron a compartirse videos viejos en los que se observa a monos adultos interactuando bruscamente con Punch.

Estado de salud de Punch

Ante los comentarios y la creciente especulación, el cuidador informó que Punch fue llevado a revisión veterinaria para descartar cualquier problema.

De acuerdo con el propio zoológico, el especialista confirmó que el pequeño macaco no presenta ninguna lesión ni enfermedad. Su brazo está en buen estado y su salud general es estable.

¿Por qué Punch dejó su peluche?

Además, el cuidador explicó que Punch simplemente dejó el peluche por un momento mientras jugaba con otros monos bebés, un comportamiento completamente normal para su edad, sobre todo en su proceso de integración.

Aunque la preocupación fue genuina, todo indica que el carismático macaco, Punch, sigue creciendo sano y fuerte. Y sí, su famoso peluche podría volver a aparecer en cualquier momento junto a él.

