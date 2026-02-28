Irán Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán La sede diplomática indicó que está en contacto con autoridades locales y pidió tener identificadas áreas seguras en las viviendas, así como documentos y suministros básicos a la mano.

La embajada de México en Qatar aseguró este sábado 28 de febrero que la situación en ese país está en normalidad ante el ataque de Estados Unidos en Irán, pero llamó a los mexicanos a refugiarse.

En un aviso difundido en su cuenta oficial de X, la representación mexicana pidió evitar salir salvo que sea indispensable, ante recientes acontecimientos en la región tras el ataque de Estados Unidos en Irán.

La embajada señaló que está atenta y en contacto con las autoridades locales. Indicó que en Qatar todo se mantiene en calma por el momento y que los servicios públicos operan con normalidad.

"Ante recientes acontecimientos en la región, la Embajada de México está atenta y en contacto con las autoridades locales. El Estado de Qatar está en calma y los servicios públicos operan con normalidad", señaló.

"Se les sugiere permanecer en sus domicilios y evitar salir a menos que sea indispensable. En sus viviendas, tengan localizadas las áreas de seguridad", agregó.

La Embajada recomendó tener localizadas las áreas de seguridad dentro de las viviendas, así como contar con documentos de viaje y suministros básicos a la mano. Precisó que la información oficial será emitida por las autoridades de Qatar a través de sus propios canales, y pidió a los mexicanos comunicarse directamente con la sede diplomática en caso de duda.

También informó que continuará actualizando la situación mediante sus redes sociales y su canal de WhatsApp.

Como parte del aviso, difundió los números de emergencia:

Para nacionales de México: (+974) 3363 4450.

Del Gobierno de Qatar: 999.

Asimismo, invitó a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para facilitar la asistencia consular en caso necesario.

FTA