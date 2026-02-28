Noticias

Captan en video de tropas iraníes cuando estaban a punto de disparar un misil hacía Israel

El ejército israelí difundió este sábado un par de videos en el que, según afirma, se documentan ataques realizados contra objetivos militares en Irán.

En una de las secuencias aparece el subtítulo: “Soldados del régimen terrorista iraní fueron atacados mientras armaban lanzadores de misiles apuntados hacia Israel.”, lo que sugiere que las acciones estuvieron dirigidas a infraestructura estratégica vinculada al lanzamiento de proyectiles.

Las imágenes fueron publicadas a través de la cuenta oficial en X de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En el material audiovisual se observa, de acuerdo con la versión israelí, a personal iraní preparando un misil con dirección a territorio israelí; sin embargo, el objetivo habría sido neutralizado de manera inmediata, impidiendo su lanzamiento.

El primer ataque que aparece en el video aparentemente ocurrió en las inmediaciones de oficinas vinculadas al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. De forma paralela, medios de comunicación iraníes reportaron explosiones y ataques en distintos puntos del país, mientras columnas de humo eran visibles en zonas de la capital.

En un segundo clip difundido por las FDI, se aprecia cómo soldados iraníes son alcanzados mientras armaban lanzadores de misiles. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han emitido una versión oficial detallada sobre los hechos.

Ejército estadounidense no reporta bajas

Pasadas las 12 horas del ataque, el ejército de los Estados Unidos no reportó bajas y mencionaron que los daños en las bases estadounidenses fueron mínimos, aunque los ataques por parte de Irán fueron cientos.

Asimismo, los demócratas acusaron a Trump de haber actuado sin la autorización del Congreso, pero la portavoz de la Casa Blanca negó esa afirmación al decir que se les había informado a varios republicanos y demócratas del Congreso.

Bajas en Irán


Por parte de Irán, se han reportado en medios estatales iraníes que hay al menos 201 personas que murieron por los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel y más de 700 heridos. La respuesta de Irán fue lanzar misiles y drones contra Israel y bases militares de Estados Unidos en la región.

Estados Unidos e Israel

Durante semanas, el ejército de Estados Unidos ha estado en la región, esto mientras había conversaciones en Suiza y Omán para llegar a un acuerdo.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, dijo que las negociaciones se vieron afectadas una vez más.

“Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial”, expresó Busaidi.


ALM

