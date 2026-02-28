Drones

Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP

Se escucharon explosiones y se observó humo en el cielo, reportaron desde las inmediaciones del consulado estadounidense en esa ciudad.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video “Se está masacrando a la población Iraní” especialista por los ataques de Estados Unidos e Israel

Los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos están atacando drones sobre Erbil, en el norte de Irak, conocieron el sábado periodistas de AFP.

Se escucharon explosiones y se vio humo en el cielo, informaron desde cerca del consulado estadounidense en Erbil.

Video Así es la entrada al búnnker donde Israelís se resguardan de bombardeos

Más sobre Drones

Los aviones no tripulados cambian la guerra en 2025
2:10

Los aviones no tripulados cambian la guerra en 2025

Mundo
En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo
1:14

En un minuto: Polonia derriba varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo

Mundo
Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia
7 mins

Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia

Mundo
El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg
1:38

El ataque con un dron a un barco de la flotilla por Gaza en la que viaja Greta Thunberg

Mundo
Las imágenes del ataque de Ucrania a una refinería rusa, en respuesta a los bombardeos del Kremlin
0:46

Las imágenes del ataque de Ucrania a una refinería rusa, en respuesta a los bombardeos del Kremlin

Mundo
De la cordialidad a amenazar con aranceles: cómo Trump ha ido cambiando su postura sobre Putin y la guerra en Ucrania
7 mins

De la cordialidad a amenazar con aranceles: cómo Trump ha ido cambiando su postura sobre Putin y la guerra en Ucrania

Mundo
El dramático rescate de una pareja de ancianos con Alzheimer: la policía usó drones para ubicarlos
0:49

El dramático rescate de una pareja de ancianos con Alzheimer: la policía usó drones para ubicarlos

Mundo
Rusia lanza nuevo "masivo" bombardeo contra Ucrania tras el ataque con drones que destruyó numerosos de sus aviones militares
4 mins

Rusia lanza nuevo "masivo" bombardeo contra Ucrania tras el ataque con drones que destruyó numerosos de sus aviones militares

Mundo
'Operación Tela de araña': 5 claves del audaz ataque con drones de Ucrania contra la aviación de Rusia
6 mins

'Operación Tela de araña': 5 claves del audaz ataque con drones de Ucrania contra la aviación de Rusia

Mundo
Ucrania destruye más de 40 aviones militares rusos en una operación con drones preparada durante más de un año y medio
5 mins

Ucrania destruye más de 40 aviones militares rusos en una operación con drones preparada durante más de un año y medio

Mundo


El poderoso grupo proiraní iraquí Kataeb Hezbollah advirtió el sábado que iniciará ataques inminentes contra bases estadounidenses después de que ataques aéreos mataran a dos combatientes en una base militar iraquí que alberga al grupo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la coalición liderada por Estados Unidos en Irak informó que derribó el sábado varios misiles y drones cargados de explosivos sobre la ciudad de Erbil, dijeron las fuerzas de seguridad kurdas.

"Las fuerzas de la coalición internacional interceptaron y derribaron con éxito varios misiles y drones cargados de explosivos sobre Erbil", dijeron las fuerzas antiterroristas de la región autónoma del Kurdistán iraquí en un comunicado.

No se reportaron víctimas ni daños materiales.

Hace unas horas, Irak cierra su espacio aéreo después de que Israel lanza ataques aéreos contra Irán.

FTA

Video En Vivo: Así Amanece Jerusalén Ante Ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán
Relacionados:
DronesNoticiasataque

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX