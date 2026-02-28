Drones Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP Se escucharon explosiones y se observó humo en el cielo, reportaron desde las inmediaciones del consulado estadounidense en esa ciudad.

Los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos están atacando drones sobre Erbil, en el norte de Irak, conocieron el sábado periodistas de AFP.

Se escucharon explosiones y se vio humo en el cielo, informaron desde cerca del consulado estadounidense en Erbil.

El poderoso grupo proiraní iraquí Kataeb Hezbollah advirtió el sábado que iniciará ataques inminentes contra bases estadounidenses después de que ataques aéreos mataran a dos combatientes en una base militar iraquí que alberga al grupo.

Sin embargo, la coalición liderada por Estados Unidos en Irak informó que derribó el sábado varios misiles y drones cargados de explosivos sobre la ciudad de Erbil, dijeron las fuerzas de seguridad kurdas.

"Las fuerzas de la coalición internacional interceptaron y derribaron con éxito varios misiles y drones cargados de explosivos sobre Erbil", dijeron las fuerzas antiterroristas de la región autónoma del Kurdistán iraquí en un comunicado.

No se reportaron víctimas ni daños materiales.

Hace unas horas, Irak cierra su espacio aéreo después de que Israel lanza ataques aéreos contra Irán.

