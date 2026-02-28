Noticias Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán Según el mandatario, estos golpes representarían un debilitamiento significativo de la estructura de mando político y militar de Irán

Video ¿Qué sucederá tras el ataque de EEUU e Israel a Irán? Experto analiza el trasfondo de la ofensiva

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este sábado que existen “numerosos indicios” que apuntan a que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, “ya no está”, aunque evitó confirmar de manera explícita su muerte. Las afirmaciones se produjeron en medio de una escalada de tensión regional tras recientes ataques atribuidos a fuerzas israelíes.

Netanyahu sostuvo que el complejo donde operaba Jamenei habría sido destruido como resultado de las acciones militares, y añadió que en los mismos ataques fueron eliminados comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como altos funcionarios vinculados al programa nuclear iraní. Según el mandatario, estos golpes representarían un debilitamiento significativo de la estructura de mando político y militar de Irán.

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

No obstante, el primer ministro israelí se abstuvo de ofrecer detalles adicionales o pruebas concluyentes que confirmaran el destino del líder supremo iraní. Hasta el momento, las autoridades de Teherán no han emitido una postura oficial que confirme o desmienta las declaraciones.

