Noticias

Netanyahu dice haber indicios de una posible caída del líder supremo, Alí Jamenei, tras ataques a Irán

Según el mandatario, estos golpes representarían un debilitamiento significativo de la estructura de mando político y militar de Irán

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué sucederá tras el ataque de EEUU e Israel a Irán? Experto analiza el trasfondo de la ofensiva

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este sábado que existen “numerosos indicios” que apuntan a que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, “ya no está”, aunque evitó confirmar de manera explícita su muerte. Las afirmaciones se produjeron en medio de una escalada de tensión regional tras recientes ataques atribuidos a fuerzas israelíes.

Más sobre Noticias

Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP
1 mins

Defensa aérea de EEUU utiliza drones en Erbil, Irak, según AFP

Mundo
Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán
2 mins

Captan en video ataques israelís contra tropas de Irán

Mundo
Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Suman más de 200 muertos tras ataques con misiles de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán
1 mins

Embajada mexicana en Qatar llama a refugiarse ante ataque de EEUU en Irán

Mundo
Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán
1 mins

Rusia denuncia como “agresión armada no provocada” los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Mundo
EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad
1 mins

EEUU pide a ciudadanos salir de Israel y hace llamado por riesgo de seguridad

Mundo
Punch no ha sido el único en crecer abrazando un peluche: la historia de Otome, el mono criado artificialmente
4 mins

Punch no ha sido el único en crecer abrazando un peluche: la historia de Otome, el mono criado artificialmente

Mundo
¿Se enfermó? Punch se aleja de su mono de peluche y su brazo izquierdo causa preocupación
2 mins

¿Se enfermó? Punch se aleja de su mono de peluche y su brazo izquierdo causa preocupación

Mundo
"Pipo", líder de Los Lobos y aliado del CJNG, niega haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador
2 mins

"Pipo", líder de Los Lobos y aliado del CJNG, niega haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador

Mundo
Renuncia Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab y Confiscan Casa de Asistente de María Corina
3 mins

Renuncia Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab y Confiscan Casa de Asistente de María Corina

Mundo

Netanyahu sostuvo que el complejo donde operaba Jamenei habría sido destruido como resultado de las acciones militares, y añadió que en los mismos ataques fueron eliminados comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como altos funcionarios vinculados al programa nuclear iraní. Según el mandatario, estos golpes representarían un debilitamiento significativo de la estructura de mando político y militar de Irán.

Video Donald Trump: “Irán, su hora de la libertad está cerca”

No obstante, el primer ministro israelí se abstuvo de ofrecer detalles adicionales o pruebas concluyentes que confirmaran el destino del líder supremo iraní. Hasta el momento, las autoridades de Teherán no han emitido una postura oficial que confirme o desmienta las declaraciones.

PUBLICIDAD

Alm

Relacionados:
NoticiasIsraelIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX