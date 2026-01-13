Metaverso Meta eliminará más de mil puestos de trabajo a partir de hoy para enfocarse en la IA De acuerdo con un comunicado interno, la empresa empezó con los recortes a partir de este martes; esta es la razón por la que despedirá a cientos de personas.



Video Continúan los recortes de personal en Meta

Como parte de la reestructura de Meta Inc, antes Facebook y propiedad de Marck Zuckerberg, hoy comenzó un recorte de su personal, que se estima afecte mil puestos de trabajo, y que representa el 10% de los empleados de la compañía.

De acuerdo con un comunicado interno de Meta, este martes comenzarían los recortes que son parte de su división Reality Labs, con esto deja de ser una prioridad sus productos de metaverso como los cascos de realidad virtual.

PUBLICIDAD

La inversión de Meta en el mundo del Metaverso no ha tenido las ganancias que esperaban.