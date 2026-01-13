Metaverso

Meta eliminará más de mil puestos de trabajo a partir de hoy para enfocarse en la IA

De acuerdo con un comunicado interno, la empresa empezó con los recortes a partir de este martes; esta es la razón por la que despedirá a cientos de personas.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Continúan los recortes de personal en Meta

Como parte de la reestructura de Meta Inc, antes Facebook y propiedad de Marck Zuckerberg, hoy comenzó un recorte de su personal, que se estima afecte mil puestos de trabajo, y que representa el 10% de los empleados de la compañía.

Más sobre Metaverso

Empresa matriz de Facebook se desploma en la bolsa luego que miles de usuarios cerraron sus cuentas: te explicamos las razones
1 mins

Empresa matriz de Facebook se desploma en la bolsa luego que miles de usuarios cerraron sus cuentas: te explicamos las razones

Tecnología
Reporte indica que Facebook planea cambiar su nombre en medio de críticas sobre el manejo de sus redes sociales
3 mins

Reporte indica que Facebook planea cambiar su nombre en medio de críticas sobre el manejo de sus redes sociales

Tecnología

De acuerdo con un comunicado interno de Meta, este martes comenzarían los recortes que son parte de su división Reality Labs, con esto deja de ser una prioridad sus productos de metaverso como los cascos de realidad virtual.

PUBLICIDAD

La inversión de Meta en el mundo del Metaverso no ha tenido las ganancias que esperaban.

  • Ahora, su principal objetivo es enfocarse en la Inteligencia Artificial.
Relacionados:
MetaversoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX