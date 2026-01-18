España Se Descarrilan Dos Trenes a Alta Velocidad en España El incidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la zona mientras se evalúan las causas y el alcance del accidente.

Dos trenes de alta velocidad se descarrilaron a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz (España) el domingo 18 de enero, en un accidente ocurrido en los desvíos de entrada a la estación.

El siniestro se ha producido después de que un convoy de la compañía Iryo, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid, descarrilara e invadiera la vía contigua, por la que circulaba en ese momento un tren de alta velocidad de Renfe que cubría la ruta Huelva-Madrid, provocando también su descarrilamiento.

El incidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la zona mientras se evalúan las causas y el alcance del accidente.