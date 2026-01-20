Noticias Padre de 'Davinchi', jugador del Getafe, es una de las víctimas mortales del accidente de tren en España El club de LaLiga informó sobre el fallecimiento de David Cordón Cano, padre del lateral izquierdo 'Davinchi'.

Video Suman 39 muertos por accidente de trenes en España; gobierno decreta tres días de luto

El padre del jugador español del Getafe CF, David Cordón Mancha, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ocurrido el pasado domingo.

Vía la red social X, el club de LaLiga informó sobre e l fallecimiento de David Cordón Cano, padre del lateral izquierdo 'Davinchi'.

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar", escribió el club en la publicación.

Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo Getafe CF



El padre del jugador de futbol permanecía bajo el estatus de desaparecido hasta este martes, cuando se confirmó su fallecimiento a causa del accidente.

Accidente dejó más de 40 muertos

Las víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, cuando un tren que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra otro que viajaba desde la capital en dirección a Huelva, son ya 42.

Del total, únicamente 25 de las víctimas mortales han sido identificadas, en todos los casos a través de las huellas dactilares.