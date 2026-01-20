Noticias

Padre de 'Davinchi', jugador del Getafe, es una de las víctimas mortales del accidente de tren en España

El club de LaLiga informó sobre el fallecimiento de David Cordón Cano, padre del lateral izquierdo 'Davinchi'.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Suman 39 muertos por accidente de trenes en España; gobierno decreta tres días de luto

El padre del jugador español del Getafe CF, David Cordón Mancha, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, ocurrido el pasado domingo.

Vía la red social X, el club de LaLiga informó sobre e l fallecimiento de David Cordón Cano, padre del lateral izquierdo 'Davinchi'.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Cuba recibe apoyo de China con 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz
1 mins

Cuba recibe apoyo de China con 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz

Mundo
Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump
2 mins

Ministro ruso visita Cuba mientras EEUU endurece presión bajo Trump

Mundo
Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario
1 mins

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario

Mundo
Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela
1 mins

Estados Unidos incauta un nuevo buque petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Mundo
Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 37 heridos
2 mins

Dos trenes se descarrilan en España; dejan 1 muerto y al menos 37 heridos

Mundo
Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje
4 mins

Accidente de tren en España: sube el número de muertos y ministro de Interior descarta un sabotaje

Mundo
Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"
3 mins

Trump confirma invitación a Putin para integrar su "Consejo de Paz"

Mundo
Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos
2 mins

Una aerolínea regional en EEUU se declara en quiebra bajo el Capítulo 11 y cancela vuelos

Mundo
Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?
2 mins

Trump pide mil millones de dólares por un lugar en su "Consejo de Paz"; ¿qué beneficios incluye?

Mundo
Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos
1 mins

Tormenta solar más grande de los últimos 20 años azota la Tierra; estos son sus efectos

Mundo

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar", escribió el club en la publicación.

Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo
Getafe CF


El padre del jugador de futbol permanecía bajo el estatus de desaparecido hasta este martes, cuando se confirmó su fallecimiento a causa del accidente.

Accidente dejó más de 40 muertos

Las víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz, cuando un tren que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra otro que viajaba desde la capital en dirección a Huelva, son ya 42.

Del total, únicamente 25 de las víctimas mortales han sido identificadas, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

También te puede interesar:

Relacionados:
NoticiasAccidente de trenEspaña

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX