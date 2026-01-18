España Robos, incendios y retrasos: radiografía de la ruta ferroviaria de los 2 trenes que colisionaron en España De acuerdocon el servicio de la circulación ferroviaria en la red de Adif, los incendios y retrasos son problemas de todos los días



Este domingo 18 de enero 2026, el descarrilamiento y colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz en el sur de España, dejó por ahora 30 heridos graves que han sido hospitalizados, además de al menos 21 fallecidos, de acuerdo con el ministro de Transportes español, Óscar Puente.

De acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid y se descarriló, invadiendo la vía contigua, por donde iba un tren de otra empresa, Renfe, con el que colisionó y también descarriló.

Cabe destacar que, de acuerdo con la página de X de Información de servicio de la circulación ferroviaria en la red de Adif, los incendios y retrasos son problemas de todos los días en esta red de transporte.

Percances en trenes de España en los últimos 6 días

Ya que tan sólo hace 24 horas se había reportado un incendio en un tren vacío en la estación Tortosa, provocando que se interrumpieran los accesos, salidas y ocasionando un retraso en los trenes de MD 18969 y 30837 en L' Aldea-Amposta.

También el 17 de enero 2026 se registró una avería entre Orcasitas y Atocha Cercanías, lo que provocó que los trenes fueran desviados por Villaverde Bajo, afectando la circulación de la línea C-5 de Madrid.

El 15 de enero, de igual forma, se registró un incendio en la infraestructura, ocasionando que la circulación se viera interrumpida entre Tardienta y Grañén, afectando a los trenes de ancho convencional que unen Zaragoza con Lleida.

El 14 de enero, por una avería entre Orcasitas y Atocha Cercanías, durante la reparación los trenes de Cercanías también fueron desviados por Villaverde.

El 12 de enero, por un robo de cable entre las estaciones de Figueres y Villamalla, los trenes de la línea Barcelona-Figueres-Portbou tuvieron retrasos.