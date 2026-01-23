Famosos Fiscalía de España archiva la demanda por agresión sexual contra Julio Iglesias por falta de competencia La investigación contra el cantante Julio Iglesias fue archivada por una decisión de la Fiscalía de España

Video Justicia española archiva denuncia contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual y trata

La fiscalía española anunció hoy 23 de enero de 2026 que archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra el cantante Julio Iglesias, que dos de sus exempleadas hicieron ante la justicia española, al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y República Dominicana.

Una investigación exclusiva de eldiario.es en colaboración con N+ Univision reveló las presuntas agresiones sexuales a dos exempleadas. Los medios contaron con numerosos testimonios, documentos y contactaron al cantante antes de la publicación.

Una de ellas también describió que los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del famoso en República Dominicana y Bahamas.

El cantante, de 82 años de edad, defendió su inocencia y pidió que la denuncia presentada por sus dos exempleadas fuera archivada.

¿Qué resolvieron las autoridades de España?

Luego de analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas "son extranjeras" y "no residen en España", el acusado -que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas- tampoco está en España y los hechos presuntamente ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.

"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía" para iniciar las investigaciones, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

El artículo 23.1 LOPJ atribuye competencia a los tribunales españoles sólo por hechos cometidos en territorio español, o a bordo de buques o aeronaves españolas. Ley Orgánica del Poder Judicial de España