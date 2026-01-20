Accidentes

Niña de 6 años pierde a toda su familia en accidente de tren de España

Una niña logró escapar con algunas heridas de los vagones delanteros, la zona que provocó más bajas, tras el accidente de tren.

Por:N+ Univision y AP
Video Choque de trenes en Adamuz, España: aumentan víctimas mortales en el tercer día de luto

El grave accidente ferroviario en el sur de España, provocado por el descarrilamiento de un tren que impactó contra otro, dejó un saldo de 41 fallecidos y una historia de supervivencia que ha conmovido.

Una niña logró escapar con algunas heridas de los vagones delanteros, la zona que provocó más bajas, tras el accidente de tren ocurrido el 18 de enero de 2026.

Así fue el hallazgo de niña que perdió a toda su familia en accidente de tren

Según los informes de la Guardia Civil recogidos por el diario La Vanguardia, un agente localizó a la pequeña caminando descalza sobre las vías poco después del siniestro. La menor había logrado salir del vagón por sus propios medios a través de una ventana rota, escapando de un escenario donde sus acompañantes no sobrevivieron.

El familiar de la menor, Juan Barroso, confirmó a los medios que, tras ser trasladada a un hospital, la niña se encuentra en buen estado de salud y solo requirió tres puntos de sutura en la cabeza antes de recibir el alta.

La tragedia golpeó sin clemencia a la familia Zamorano Álvarez, residentes de Punta Umbría. La niña quedó huérfana tras confirmarse el fallecimiento de sus padres, su hermano y un primo en el accidente, que suma 41 víctimas mortales.

La colisión se produjo de forma inesperada cuando un tren que circulaba en dirección opuesta se salió de las vías por causas que aún están bajo investigación, impactando directamente contra la parte frontal del convoy donde se encontraba la familia.

Califican como un milagro, que la niña de 6 años sobreviviera

José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, tras guardar un minuto de silencio por los fallecidos, destacó que, aunque la pérdida es inmensa y la nación está conmocionada, la supervivencia de la menor representa un consuelo necesario. Hernández enfatizó que, pese a la fatalidad del accidente, muchas personas lograron salir con vida y calificó el caso de la niña como un auténtico milagro.

Actualmente, la pequeña se encuentra en la ciudad de Córdoba bajo el cuidado de sus abuelos, quienes se trasladaron a un hotel cercano para hacerse cargo de ella.

El ayuntamiento de su localidad natal decretó tres días de luto oficial en memoria de los fallecidos, mientras el alcalde asegura que la familia es extremadamente fuerte y se enfocará plenamente para garantizar que la niña pueda tener una vida feliz y estable a pesar de la devastadora pérdida sufrida en las vías.

Accidentes

