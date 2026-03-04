ÚLTIMA HORA Noticias España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EEUU en guerra en Irán El Gobierno de Pedro Sánchez desmintió tajantemente cualquier colaboración con Estados Unidos e Israel en una ofensiva militar contra Irán, luego de que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, asegurara que España estaba coordinando con las fuerzas militares estadounidenses

Video Análisis Guerra Medio Oriente: Donald Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España por Irán

El Gobierno de Pedro Sánchez desmintió tajantemente cualquier colaboración con Estados Unidos e Israel en una ofensiva militar contra Irán, después de que la Casa Blanca asegurara lo contrario. La polémica surgió tras las declaraciones de Karoline Leavitt, secretaria de prensa estadounidense, quien recientemente afirmó que Madrid participaba en la operación conjunta con Israel denominada Operación Fuerza Épica.

“ España ha estado de acuerdo con cooperar con las fuerzas militares de Estados Unidos y están coordinando, esperamos que todos los aliados europeos cooperen en esta misión de aplastar el régimen de Irán que no solo amenaza a Estados Unidos, sino a Europa”, dijo Leavitt en conferencia de prensa el miércoles 4 de marzo de 2025.

Respuesta oficial de España

Sin embargo, según informó la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), este mismo miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó de manera categórica esas afirmaciones y negó que exista acuerdo alguno con Washington.

Ante la controversia, el canciller español fue contundente: “Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio”. Además, subrayó que es falso que ambos gobiernos hayan alcanzado un acuerdo en materia militar respecto a Irán.

Albares reiteró también la negativa del Ejecutivo a permitir que aeronaves estadounidenses utilicen las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a esa ofensiva, reafirmando que España no participará en acciones unilaterales.

Tensiones diplomáticas

Previamente, Sánchez había defendido en una declaración institucional el “No a la guerra”, asegurando que España no será cómplice de ataques al margen de la legalidad internacional. En medio de la tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España de “socio terrible” y amenazó con cortar el comercio e imponer un embargo.

Por su parte, la Unión Europea respaldó a España y advirtió que cualquier amenaza comercial contra un Estado miembro afecta a todo el bloque comunitario.

