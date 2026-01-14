Noticias

Grúa cae sobre tren de pasajeros y deja decenas de muertos y más de 60 heridos

Un fatal accidente cobró la vida de más de 30 personas y dejó decenas de heridas, cuando una grúa cayó sobre un tren en marcha

Un fatal accidente ocurrió hoy 14 de enero de 2026 cuando una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros, causando la muerte de decenas de personas y dejando a más de 60 heridas, cerca de Bangkok, Tailandia.

El accidente ocurrió en Nakhon Ratchasima, una provincia cercana a Bangkok, dejando hasta la mañana de este miércoles 32 muertos y 64 heridos, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública local.

Así fue el accidente que dejó decenas de muertos


Autoridades revelaron detalles de cómo ocurrió el fatal accidente en Nakhon Ratchasima.

Según el reporte, la grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento, provocando un descarrilamiento e incendio.

El accidente ocurrió en una sección de un proyecto ferroviario de alta velocidad construido para conectar China con gran parte del sudeste asiático.

Hasta las primeras horas de este miércoles aún había al menos tres pasajeros desaparecidos entre los 171 que se cree iban a bordo del tren, según un comunicado.

Las autoridades dijeron que la grúa se estaba utilizando para construir un tramo elevado del ferrocarril cuando cayó mientras el tren viajaba desde la capital, Bangkok, hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

La agencia de noticias AP detalló que “el Departamento de Transporte Ferroviario de Tailandia indicó que la grúa era lo que se llama una grúa de lanzamiento, una estructura autoportante con patas verticales que generalmente se desplaza sobre rieles o ruedas para moverse junto con el proyecto de construcción que abarca. Estas grúas se utilizan a menudo para ayudar a construir carreteras elevadas”.

