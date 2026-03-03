Noticias Estados Unidos corta relación comercial con España. ¿Qué productos se verían afectados? Te dejamos una lista de los productos españoles que dejarían de entrar al mercado estadounidense después de que Donald Trump rompió relaciones comerciales.

Después de que España rechazó que Estados Unidos usara sus bases militares en contra de Irán, el presidente estadounidense Donald Trump decidió cortar toda relación comercial con el país europeo. Aquí te decimos qué productos dejará de importar a partir de esta decisión.

Para intensificar los ataques militares en contra de Irán, Estados Unidos pretendía que sus aviones ocuparan las bases militares españolas, pero el presidente Pedro Sánchez fue tajante en negarse a tal petición.

El mandatario español argumentó que la ofensiva armada de Estados Unidos en conjunto con Israel no tiene cabida en la Carta de las Naciones Unidas y, por ello, su negativa rotunda para prestar sus bases militares al sur del país.

¿Qué dijo Donald Trump luego de que le negaron las bases militares españolas?

El martes 3 de marzo de 2026, durante un encuentro con periodistas, el presidente estadounidense Donald Trump reaccionó a la negativa de España de permitirle ocupar sus pases militares.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump, de acuerdo con la agencia AFP. "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", agregó el presidente estadounidense.

Estos son algunos de los productos que podrían verse afectados

Con la decisión del mandatario Donald Trump, el mercado estadounidense podría dejar de importar aceite de oliva, vino espumoso y jamón españoles, principalmente.

Sin embargo, expertos señalan que la decisión de Estados Unidos de cortar toda relación comercial con España no es unilateral, ya que el país ibérico forma parte de la Unión Europea y es ésta la que se encarga de los acuerdos comerciales en representación de los 27 países que la conforman.