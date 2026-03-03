Noticias

Estados Unidos corta relación comercial con España. ¿Qué productos se verían afectados?

Te dejamos una lista de los productos españoles que dejarían de entrar al mercado estadounidense después de que Donald Trump rompió relaciones comerciales.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Cuánto cuesta celebrar el Super Bowl en casa? Comparamos precios en Sacramento y Área de la Bahía

Después de que España rechazó que Estados Unidos usara sus bases militares en contra de Irán, el presidente estadounidense Donald Trump decidió cortar toda relación comercial con el país europeo. Aquí te decimos qué productos dejará de importar a partir de esta decisión.

Para intensificar los ataques militares en contra de Irán, Estados Unidos pretendía que sus aviones ocuparan las bases militares españolas, pero el presidente Pedro Sánchez fue tajante en negarse a tal petición.

PUBLICIDAD

El mandatario español argumentó que la ofensiva armada de Estados Unidos en conjunto con Israel no tiene cabida en la Carta de las Naciones Unidas y, por ello, su negativa rotunda para prestar sus bases militares al sur del país.

Más sobre Noticias

Misiles balísticos de Irán atacan base de Estados Unidos en Dubái; No reportan víctimas
2 mins

Misiles balísticos de Irán atacan base de Estados Unidos en Dubái; No reportan víctimas

Mundo
Guerra en Irán: ¿Qué países están involucrados en el conflicto armado?
2 mins

Guerra en Irán: ¿Qué países están involucrados en el conflicto armado?

Mundo
¿Cuántos muertos van por guerra en Irán? Informan sobre víctimas y ciudades atacadas
2 mins

¿Cuántos muertos van por guerra en Irán? Informan sobre víctimas y ciudades atacadas

Mundo
Israel confirma más ataques contra Irán: Comparte videos de momentos en que caen bombas
1 mins

Israel confirma más ataques contra Irán: Comparte videos de momentos en que caen bombas

Mundo
Fotos del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026: Así se vio la ‘Luna de Sangre’
12 fotos

Fotos del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026: Así se vio la ‘Luna de Sangre’

Mundo
Irán llama a detener la guerra: Esto pidió ante la ONU luego de ataques de Estados Unidos e Israel
2 mins

Irán llama a detener la guerra: Esto pidió ante la ONU luego de ataques de Estados Unidos e Israel

Mundo
Centros de datos de Amazon Web Services son alcanzados por ataques con drones en Medio Oriente e interrumpen su servicio
2 mins

Centros de datos de Amazon Web Services son alcanzados por ataques con drones en Medio Oriente e interrumpen su servicio

Mundo
Atacan con drones la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, confirma Ministerio de Defensa
2 mins

Atacan con drones la embajada de EEUU en Riad, Arabia Saudita, confirma Ministerio de Defensa

Mundo
Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo
2 mins

Presidente de Irán reacciona a ataques contra escuela y hospital: Envía mensaje al mundo

Mundo
¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán
2 mins

¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán

Mundo

¿Qué dijo Donald Trump luego de que le negaron las bases militares españolas?

El martes 3 de marzo de 2026, durante un encuentro con periodistas, el presidente estadounidense Donald Trump reaccionó a la negativa de España de permitirle ocupar sus pases militares.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump, de acuerdo con la agencia AFP. "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", agregó el presidente estadounidense.

Video Trump advierte que podrían aumentar bajas de soldados estadounidenses en conflicto con Irán

Estos son algunos de los productos que podrían verse afectados

Con la decisión del mandatario Donald Trump, el mercado estadounidense podría dejar de importar aceite de oliva, vino espumoso y jamón españoles, principalmente.

Sin embargo, expertos señalan que la decisión de Estados Unidos de cortar toda relación comercial con España no es unilateral, ya que el país ibérico forma parte de la Unión Europea y es ésta la que se encarga de los acuerdos comerciales en representación de los 27 países que la conforman.

Video Donald Trump: municiones de EEUU sin precedentes en categorías medias, no así en alta gama
Relacionados:
NoticiasEspañaEstados Unidos de AméricaDonald TrumpIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX