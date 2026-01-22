La historia que cautivó luego del accidente de tren en España: Regresó Boro, el perro que estuvo perdido

España

N+ Univision
Video Última Hora: Reportan otro accidente de tren en España; incidente de hoy ocurrió cerca de Barcelona

En medio de las tristes noticias por el accidente de tren en España resuena la historia de Boro, el perro que estuvo perdido y que regresó a su hogar con su dueña, Ana García, quien fue una de las personas lesionadas y que lo estuvo buscando después del choque.

El pasado domingo huyó corriendo luego del accidente del tren de gran velocidad que dejó una cifra de al menos 45 víctimas mortales. Ana García pidió ayuda para encontrar a Boro, llevó consigo una manta y se mantuvo pendiente pese a las lesiones que tenía.

La historia de Boro se viralizó y miles de usuarios compartieron imágenes de Boro y los datos de contacto de su familia. El jueves llegó un aviso que muchos esperaban, los bomberos forestales del sur de España informaron que el perro blanco y negro había sido localizado y entregado sano y salvo a su dueña; en redes sociales difundieron imágenes del emotivo reencuentro, donde se observa a Ana García abrazando a Boro.

A esta hora de la mañana, compartimos una buena noticia: Boro, el perro desaparecido, ha sido encontrado.
Bomberos del sur de España.

Ana viajaba con su hermana embarazada en el tren

Ana García junto con su hermana embarazada iban el domingo con Boro en el tren de alta velocidad que partió desde Málaga rumbo a Madrid, en el trayecto un vagón se desprendió de los rieles y chocó contra otro tren.

Los servicios de emergencias ayudaron a su hermana embarazada y a García, quien vio brevemente cómo su perro Boro salió corriendo. Luego del accidente, Ana pidió a los medios de comunicación ayuda para encontrarlo, con la voz entrecortada dijo que es como de su familia.


