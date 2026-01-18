España Vagones destrozados, pasajeros atrapados y 21 muertos, los videos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España A través de redes sociales se difundieron varios videos en donde se puede ver cómo el tren está descarrilado y tanto personas como personal de emergencia tratan de ayudar a la gente que está atrapada y que no puede salir por la parte de arriba.



Este domingo 18 de enero se descarrilaron 2 trenes de alta velocidad a la altura de la localidad de Córdoba de Adamuz, España, dejando como saldo a 21 muertos y a más de 20 personas heridas.

Debido al accidente, la circulación ha sido interrumpida mientras que se evalúan las causas y el alcance del accidente.

A través de redes sociales se difundieron varios videos en donde se puede ver cómo el tren está descarrilado y tanto personas como personal de emergencia tratan de ayudar a la gente que está atrapada y que no puede salir por la parte de arriba del tren.

En el segundo video se observa a una persona que intenta salir por una de las ventanas, debido a que el tren se encuentra volcado. Varias personas le brindan apoyo para evitar que caiga, mientras que, de manera simultánea, personal de emergencia traslada a los lesionados a distintos hospitales a causa del accidente y auxilia a otro pasajero que también intenta salir de entre los fierros que envuelven el tren.

En una de las fotografías difundidas en redes sociales desde el interior del tren, se aprecia que la zona de conexión entre dos vagones quedó completamente de lado tras el descarrilamiento. En la imagen también se observa a varios pasajeros que intentan salir de la unidad.

Un periodista de la radio pública RNE, que viajaba en uno de los trenes, relató a la televisión pública TVE que se sintió como "un terremoto" que estremeció el vagón.

Los ocupantes del vagón cogieron los martillos de emergencia para romper ventanas y comenzar a salir del convoy, indicó a la televisión.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa española Iryo que iba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid descarriló, invadiendo la vía contigua, por donde iba un tren de otra empresa, Renfe, con el que colisionó y también descarriló, indicó en X el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes.

El presidente de España menciona que se están auxiliando a las víctimas.

A través de su cuenta de X, el presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, mencionó que estaba muy al pendiente del trágico accidente de los dos trenes en Adamuz (Córdoba).