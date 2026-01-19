España Accidente de tren en España: Maquinaria pesada entrará a esta zona donde fue el choque para rescatar cuerpos Este lunes llegarán grúas a la zona del accidente en España, para levantar los vagones del tren Alvia y buscar más cuerpos

Video Se impactan trenes de alta velocidad en Andalucía, España; fallecen 21 personas

Luego del choque entre dos trenes de alta velocidad en España, hoy lunes 19 de enero de 2026 llegará maquinaria pesada a la zona del accidente, lo que permitirá a los equipos de rescate localizar más cuerpos de los pasajeros que viajaban en los convoyes al momento de la colisión, ocurrida el pasado domingo y que ha dejado al menos 39 muertos y más de 120 heridos.

Maquinaria pesada ayudará en las labores de rescate

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, declaró a la televisión regional que este lunes arribarán grúas a la zona del accidente, en el municipio de Adamuz (Córdoba). Estas máquinas permitirán levantar los vagones uno, dos y tres del tren Alvia -el más afectado por el choque con el tren del operador privado Iryo- con el objetivo de rescatar más cuerpos de las personas fallecidas.

Por su parte, el ministro español de Transportes, Óscar Puente, advirtió que la cifra de víctimas mortales no es definitiva y podría aumentar conforme avancen las labores de rescate. Señaló que el uso de maquinaria pesada facilitará el acceso a zonas aún inaccesibles de los vagones siniestrados.

¿Cómo ocurrió el choque de trenes?

La colisión se produjo a las 19:45 horas locales (18:45 GMT), cerca de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid y transportaba a unas 300 personas, descarriló y chocó con un tren de la empresa pública Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva con 184 pasajeros a bordo.

Los primeros indicios de la investigación señalan que los últimos vagones del tren Iryo se salieron de la vía y que el otro convoy, que circulaba en sentido contrario, impactó contra ellos, provocando el trágico accidente en España.