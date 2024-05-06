Qué se sabe de los ejercicios militares ordenados por Putin que "simularán" el uso de armas nucleares

Video ¿Debe reaccionar EEUU a la nueva insinuación de Putin sobre usar armas nucleares? El análisis en Línea de Fuego

En medio de tensiones cada vez mayores por comentarios de altos funcionarios occidentales sobre una posible participación más profunda en la guerra en Ucrania, Rusia anunció que realizará ejercicios militares que simularán el uso de armas nucleares en el campo de batalla.

Después de convocar a los embajadores británico y francés al Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú advirtió que los ataques ucranianos en territorio ruso con armas suministradas por el Reino Unido podrían provocar ataques de represalia contra instalaciones y equipos militares británicos en suelo ucraniano o en otros lugares.

“El mundo al borde de una confrontación entre potencias nucleares”

El anuncio se produjo en vísperas de la toma de posesión del presidente Vladimir Putin para un quinto mandato y a pocas jornadas de la celebración, el jueves, del Día de la Victoria, la festividad secular Rusa más importante que marca la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Los ejercicios son una respuesta a “declaraciones provocativas y amenazas de ciertos funcionarios occidentales con respecto a la Federación Rusa”, dijo el Ministerio de la Defensa en un comunicado.

Según Moscú, el apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos está llevando al mundo al borde de una confrontación entre potencias nucleares, ya que algunas de las armas provistas por esos países están siendo utilizadas en territorio ruso.

Rusia y Estados Unidos son las mayores potencias nucleares del mundo, ya que dominan más de 10,600 de las 12,100 ojivas nucleares del mundo, y son seguidas por China, Francia y Gran Bretaña, en ese orden.

Rusia tiene alrededor de 1,558 ojivas nucleares no estratégicas, según la Federación de Científicos Estadounidenses, aunque existe incertidumbre sobre las cifras exactas de dichas armas debido a la falta de transparencia rusa.

Qué dijeron Francia y Reino Unido

El anuncio ruso fue una advertencia a los aliados occidentales de Ucrania para que no se involucren más en la guerra, donde las fuerzas del Kremlin han ganado ventaja en medio de la escasez de tropas y armas en la nación invadida.

Algunos de los socios occidentales de Ucrania han expresado anteriormente preocupación de que el conflicto pueda extenderse más allá de Ucrania y convertirse en una guerra entre la OTAN y Rusia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, repitió la semana pasada que no excluye el envío de tropas a Ucrania, y el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, dijo que las fuerzas de Kyiv podrán utilizar armas británicas de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia.

Algunos otros países de la OTAN que suministran armas a Kyiv se han opuesto a esa posibilidad.

El Kremlin calificó esos comentarios de peligrosos y los señaló por haber aumentado la tensión entre Rusia y la OTAN. La guerra ya ha ejercido una tensión significativa en las relaciones entre Moscú y Occidente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que la reciente declaración de Macron y otros comentarios de funcionarios británicos y estadounidenses habían provocado los ejercicios nucleares.

"Es una nueva ronda de escalada", dijo Peskov, refiriéndose a lo que el Kremlin consideró declaraciones provocativas. "No tiene precedentes y requiere atención y medidas especiales".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó a los embajadores francés y británico. Instó al embajador británico a "pensar en las inevitables consecuencias catastróficas de medidas tan hostiles por parte de Londres".

El Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billström, dijo que los ejercicios nucleares "contribuyen a aumentar la inestabilidad".

"En la actual situación de seguridad, las acciones de Rusia pueden considerarse particularmente irresponsables e imprudentes", dijo Billström a la agencia de noticias sueca TT.

Dmitry Medvedev, jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, presidido por Putin, dijo en su estilo típicamente agresivo que los comentarios de Macron y Cameron corrían el riesgo de empujar al mundo con armas nucleares hacia una “catástrofe global”.

No es la primera vez que el apoyo militar de Europa a Ucrania ha provocado un ruido de sables nucleares. En marzo de 2023, después de la decisión del Reino Unido de proporcionar a Ucrania proyectiles perforantes que contenían uranio empobrecido, Putin dijo que tiene la intención de desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia, vecina de Ucrania.





En qué consisten los ejercicios militares nucleares anunciados por Rusia

El comunicado del Ministerio de la Defensa Ruso explicó que los ejercicios militares incluirían prácticas de preparación y despliegue para el uso de armas nucleares no estratégicas, y dijo que los ejercicios fueron ordenados por el presidente Putin.

"Durante el ejercicio se llevarán a cabo una serie de medidas para practicar las cuestiones de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas", dijo el ministerio.

En el evento participarán las fuerzas de misiles de la Región Militar del Sur, la aviación y la marina, y tiene como objetivo “garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia, en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de ciertos funcionarios occidentales", afirmó.

El ministerio ruso dijo además que los ejercicios tienen como objetivo "aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para cumplir tareas de combate" y que unidades de misiles del Distrito Militar del Sur junto con la fuerza aérea y la marina participarán en las maniobras.

Se trata de la primera vez que Rusia admite públicamente la realización de ejercicios con armas nucleares tácticas, aunque sus fuerzas nucleares estratégicas realizan ejercicios periódicamente.

Las armas nucleares tácticas incluyen bombas aéreas, ojivas para misiles de corto alcance y municiones de artillería y están destinadas a ser utilizadas en el campo de batalla. Son menos poderosas que las armas estratégicas: ojivas masivas que arman misiles balísticos intercontinentales y están destinadas a destruir ciudades enteras.

El anuncio ruso provocó poca reacción en Ucrania, donde el portavoz de la agencia de Inteligencia Militar, Andrii Yusov, dijo en la televisión nacional: “El chantaje nuclear es una práctica habitual del régimen de Putin; no constituye una gran noticia”.

Los funcionarios occidentales han culpado a Rusia de amenazar con una guerra más amplia mediante actos de provocación. Los países de la OTAN dijeron la semana pasada que están profundamente preocupados por una campaña de actividades híbridas en suelo de la alianza militar, acusando a Moscú de estar detrás de ellas y diciendo que representan una amenaza a la seguridad.

Peskov desestimó esas afirmaciones como “acusaciones nuevas e infundadas dirigidas a nuestro país”.

Alemania dijo el lunes que llamó a su embajador en Rusia para una semana de consultas en Berlín luego de un presunto ataque informático al partido del canciller Olaf Scholz.

Mientras tanto, drones ucranianos atacaron dos vehículos el lunes en la región rusa de Belgorod, matando a seis personas e hiriendo a otras 35, incluidos dos niños, dijeron las autoridades locales. La zona ha sido atacada por las fuerzas de Kiev en los últimos meses.

Uno de los vehículos era un minibús que transportaba a trabajadores agrícolas, dijo el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

No fue posible confirmar el informe ruso de forma independiente.

Si bien el ejército de Ucrania está en gran medida inmovilizado en la línea del frente de 600 millas debido a la escasez de tropas y armas, después de más de dos años de combates, ha utilizado su potencia de fuego de largo alcance para alcanzar objetivos en el interior de Rusia.

En lo que ha sido en gran medida una guerra de desgaste, Rusia también ha dependido en gran medida de misiles de largo alcance, artillería y drones para causar daños a Ucrania.

Las fuerzas del Kremlin continuaron bombardeando la red eléctrica de Ucrania, con un ataque nocturno con aviones no tripulados rusos dirigido a infraestructura energética en la región de Sumy, en el norte de Ucrania. Varias ciudades y pueblos de la región, incluido Sumy, se quedaron sin electricidad, dijeron las autoridades regionales.

Rusia atacó objetivos ucranianos con 13 drones Shahed durante la noche, 12 de los cuales fueron interceptados en la región de Sumy, dijo la fuerza aérea de Ucrania.