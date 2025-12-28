Guerra Rusia y Ucrania Trump anuncia "grandes avances" en el plan de paz para Ucrania tras reunirse con Zelensky en Mar-a-Lago Trump cree que un acuerdo de paz está “cerca” para Ucrania y señaló que quedan todavía por resolver uno o dos temas "muy espinosos" al referirse a la región de Donbás, que Zelensky se niega a ceder a Rusia.

Video Trump dice que hay “uno o dos temas muy espinosos” que resolver para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania

El presidente Donald Trump anunció este domingo que hubo avances en el plan de paz en Ucrania tras haberse reunido con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en su club privado Mar-a-Lago, y haber hablado por teléfono con el líder ruso Vladimir Putin.

Trump describió su reunión con su homólogo ucraniano como “excelente” después de casi tres horas de conversaciones.

“Tuvimos una reunión estupenda. Hablamos de muchas cosas”, dijo Trump en una aparición conjunta con Zelensky en Mar-a-Lago.

“Creo que nos estamos acercando mucho, tal vez muy cerca”, agregó Trump, señalando que “hemos logrado muchos avances para poner fin a esa guerra”.

El presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dan la mano al inicio de una conferencia de prensa conjunta tras una reunión en el club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon) Imagen Alex Brandon/AP

Trump recibió a Zelensky para discutir acuerdos de seguridad y económicos y abordar “temas territoriales”, dado que Moscú y Kiev siguen enfrentados por el futuro de la región del Donbás.

Antes de su reunión con Trump, Zelensky había hablado por teléfono con el primer ministro británico, Keir Starmer, para informarle sobre la situación en el frente y las consecuencias de los ataques rusos. Se espera que tras el encuentro con Trump hable con otros aliados.

El sábado Zelensky se reunió con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y señaló que la clave de la paz es “presionar a Rusia y brindar un apoyo fuerte y suficiente a Ucrania”, mientras Carney anunció asistencia económica adicional de Canadá.

Zelensky también habló el día de Navidad con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, y advirtió que “todavía queda trabajo en temas sensibles” y que “las próximas semanas podrían ser intensas”.

Antes del encuentro con Zelensky en Mar-a-Lago, Trump había informado que había tenido una llamada telefónica "buena y muy productiva" con Putin.

Trump: un acuerdo de paz está “cerca”

Trump cree que un acuerdo de paz está “cerca” para Ucrania y señaló que queda todavía por resolver lo que describió como “uno de los dos temas muy espinosos”.

Dijo que han avanzado en el 95% de los asuntos pendientes. Reconoció que el destino de la región oriental de Donbás, que Rusia ha exigido que Ucrania entregue, seguía siendo un tema por solucionar.

“Nos estamos acercando a un acuerdo sobre eso. Y ese es un gran tema (...) creo que estamos más cerca”.

Trump dejó la puerta abierta ante la posibilidad de viajar a Ucrania y hablar ante el parlamento del país si eso ayuda a asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, aunque sugirió que un viaje de ese tipo era poco probable.

“No tengo problema en viajar a Ucrania”, dijo a los periodistas en Mar-a-Lago. "Me gustaría cerrar el acuerdo y no necesariamente tener que ir.”

Zelensky firme en su posición frente a la región de Donbás

Zelensky aseveró que la actitud de Ucrania hacia la región de Donbás es "muy clara" y que "tenemos una posición diferente a la de Rusia" al responder preguntas de los periodistas sobre la posible concesión del territorio ucraniano.

“Saben cuál es nuestra posición”, dijo a los periodistas en Mar-a-Lago. “Tenemos que respetar nuestra ley y a nuestra gente. Respetamos el territorio que controlamos”.

Zelensky reiteró su posición de que la cuestión del territorio en última instancia deberá ser respondida por el pueblo de Ucrania y señaló que un referéndum podría utilizarse para cualquier punto del plan de paz, no solo para el territorio.

“Podemos tener un referéndum sobre cualquier tipo de punto de este plan,” dijo. “Por supuesto, nuestra sociedad tiene que elegir,” y los ucranianos son quienes tienen que votar, “porque es su tierra, la tierra, no de una sola persona. Es la tierra de nuestra nación por muchas generaciones”.

Zelensky también habló sobre las garantías de seguridad al afirmar que son el "hito clave para lograr una paz duradera". Agregó que los equipos europeos y ucranianos continuarán trabajando en eso y que se reunirán "en las próximas semanas" para "finalizar todos los asuntos discutidos". El presidente Trump recibirá a los equipos en Washington en enero.

En días previos, Rusia intensificó sus ataques contra la capital ucraniana y otras zonas del país. Durante la pasada noche, tres bombas aéreas guiadas lanzadas por Rusia impactaron en viviendas privadas en la ciudad oriental de Sloviansk, según Vadym Lakh, jefe de la administración militar local.

Tres personas resultaron heridas y un hombre falleció. El ataque se produjo un día después de que Rusia lanzara misiles balísticos y drones sobre Kiev, causando al menos un muerto y 27 heridos, justo antes de las conversaciones.

Las demandas de Rusia

Putin ha declarado públicamente que quiere que se reconozcan como territorio ruso las áreas capturadas por sus fuerzas en cuatro regiones clave y la península de Crimea, además de exigir que Ucrania limite el tamaño de su ejército y otorgue estatus oficial al ruso. El Kremlin también pide que Ucrania abandone su aspiración de unirse a la OTAN.

Trump ha mostrado cierta receptividad a las demandas de Putin, argumentando que el presidente ruso podría ser persuadido para poner fin a la guerra si Kiev acepta ceder territorio en el Donbás y las potencias occidentales ofrecen incentivos económicos para reincorporar a Rusia a la economía global.

Qué pide Ucrania

El plan de paz revisado, que surgió tras semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría requerir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas.

De este modo, contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Sin embargo, no contempla que Ucrania se retire del 20 % de la región oriental de Donetsk que aún controla, la principal exigencia territorial de Rusia.

Parte del plan incluye acuerdos bilaterales separados entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, similares a las de la OTAN, reconstrucción del país y economía.

Zelensky dijo que estos cambiaban a diario. "En cuanto a los temas delicados, discutiremos (la región oriental de) Donbás y la central nuclear de Zaporizhia", añadió.

Ucrania insiste en que necesita más financiamiento y armas de Europa y Estados Unidos, especialmente drones.

La idea del ucraniano era resolver con Trump la mayor cantidad de temas posibles. "Por supuesto, hoy en día hay líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano. Hay propuestas de compromiso. Todas estas cuestiones son muy delicadas", declaró en X.

Con información de AFP y AP.

