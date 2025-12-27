Guerra Rusia y Ucrania Rusia lanza "ataque masivo" en Ucrania, un día antes de la reunión de Zelensky con Trump Rusia señaló que llevó a cabo un "ataque masivo" con "armas de precisión de largo alcance" sobre instalaciones de infraestructura energética, en respuesta a los ataques de Ucrania contra "objetos civiles" territorio ruso.

Video Los aviones no tripulados cambian la guerra en 2025

Rusia lanzó un ataque el sábado con misiles y drones sobre la capital de Ucrania, que dejó al menos un muerto y 27 heridos un día antes de que los presidentes Volodymir Zelenesky y Donald Trump sostengan conversaciones en Florida, informaron las autoridades locales.

Las explosiones resonaron durante horas por toda la capital mientras misiles balísticos y drones impactaban la ciudad. El ataque comenzó a primeras horas de la mañana del sábado y continuaba al amanecer.

El ataque se produjo mientras el presidente Zelenskyy se prepara para reunirse el domingo en Florida con el mandatario estadounidense para continuar las conversaciones en un esfuerzo por poner fin a una guerra de casi cuatro años.

Zelenskyy señaló que planean discutir temas como garantías de seguridad y cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso señaló el sábado que llevó a cabo un "ataque masivo" durante la noche, utilizando "armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles hipersónicos aeroballísticos Kinzhal" y drones, sobre instalaciones de infraestructura energética "utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania", así como "empresas del complejo militar-industrial ucraniano".

Añadió que la ofensiva fue en respuesta a los ataques de Ucrania contra "objetos civiles" en Rusia.

Horas antes, el ministerio aseguró que sus baterías antiaéreas derribaron durante la noche siete drones ucranianos sobre las regiones rusas de Krasnodar y Adygeya.

Tensión en la región por la ofensiva rusa

Polonia desplegó aviones de combate y cerró por varias horas los aeropuertos en Lublin y Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, durante los ataques rusos, dijo el comando de las fuerzas armadas del país en la red social X.

No se violó el espacio aéreo polaco, afirmó. La autoridad de aviación civil, Pansa, anunció que los dos aeropuertos ya reanudaron sus operaciones. De momento se desconoce qué causó la alerta en Polonia, cuando los ataques rusos se centraron en Kiev, que está lejos de la frontera.

Rusia lanzó casi 500 drones y 40 misiles de varios tipos hacia Ucrania, informó Zelenskyy en una publicación en Telegram. El objetivo principal fue la infraestructura energética y civil en Kiev, señaló. Los ataques dejaron a algunos distritos de la región sin luz ni calefacción, agregó.

"Ha habido muchas preguntas estos días. ¿Dónde está la respuesta rusa a las propuestas para poner fin a la guerra, las cuales fueron hechas por Estados Unidos y el mundo?", dijo Zelenskyy. "Los representantes rusos sostienen largas conversaciones, en realidad (los drones) 'Kinzal' y 'Shahed' hablan por ellos."

Hubo más de 10 edificios residenciales que resultaron dañados por los ataques, afirmó el ministro del Interior Ihor Klymenko, en una publicación en Telegram. Hay personas que estaban siendo retiradas de los escombros de edificios colapsados.

Se desató un incendio en un edificio residencial de 18 pisos en el distrito de Dnipro de la ciudad, y los equipos de emergencia se apresuraron al lugar para contener las llamas.

Un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Darnytsia también fue alcanzado, informó Tkachenko, y se produjeron más incendios en los distritos de Obolon y Holosiiv.