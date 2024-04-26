Cómo son los misiles Patriot, la batería antiaérea más sofisticada de EEUU que Biden enviará a Ucrania en nuevo paquete de ayuda

Video EEUU anuncia más ayuda para Ucrania: los detalles del encuentro entre Joe Biden y Volodymyr Zelensky

Estados Unidos proporcionará a a Ucrania una serie de sofisticados misiles, considerados los más potentes de su arsenal, como parte de un enorme paquete de ayuda adicional de 6 mil millones de dólares, anunció el viernes el secretario de Defensa Lloyd Austin.

Los misiles Patriot se utilizarán para reponer los sistemas de este tipo previamente suministrados a Kyiv.

El paquete también incluye más municiones para los Sistemas Nacionales Avanzados de Misiles Tierra-Aire, o NASAMS, y equipo adicional para integrar lanzadores, misiles y radares de defensa aérea occidentales en el armamento existente de Ucrania, gran parte del cual todavía se remonta a la era soviética.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, discutió la necesidad de los Patriots el viernes temprano con el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, una coalición de unos 50 países que se reunieron virtualmente en una reunión dirigida por el Pentágono.

La reunión coincidió con el segundo aniversario del grupo que, según Austin, ha “movido cielo y tierra” desde abril de 2022 para obtener millones de municiones, sistemas de cohetes, vehículos blindados e incluso aviones para ayudar a Ucrania a rechazar la invasión rusa.

Zelenskyy dijo que se necesitan al menos siete sistemas Patriot para proteger las ciudades ucranianas. "Necesitamos urgentemente sistemas Patriot y misiles para ellos", dijo Zelenskyy. "Esto es lo que puede y debe salvar vidas en este momento".

Imagen de archivo del 8 de noviembre de 2017 donde aparecen soldados alemanes disparando el sistema de armas Patriot en la instalación de lanzamiento de misiles de la OTAN en Chania, Grecia. Imagen Sebastian Apel/AP

Qué es y por qué es tan potente el sistema de misiles Patriot

El sistema Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target) se basa en un radar sofisticado para detectar, contrarrestar y destruir proyectiles y misiles balísticos de corto alcance.

Dispara misiles de largo alcance para interceptar los ataques. Sus lanzadores se asientan sobre el chasis de un camión y son muy móviles.

La operación de este sistema de misiles comienza con la detección de un objetivo por parte del radar que lo rastrea para calcular la trayectoria y la velocidad.

Luego la amenaza se comunica al centro de mando donde habrá un operador humano o un sistema de cómputo que ejecute la orden de disparo.

Se da la información sobre el seguimiento hacia el misil interceptor y 3 segundos después un misil comienza a viajar a 5 veces la velocidad del sonido para abatir la amenaza.

Los misiles interceptores del Patriot PAC-3 tienen un radar propio capaz de detectar al objetivo y dirigirse a él de forma autónoma.

Una batería Patriot típica, incluye hasta ocho lanzadores, cada uno de los cuales contiene cuatro misiles listos para disparar. Solo se necesitan tres soldados para operar y disparar los misiles en la estación de control de combate del Patriot, según el Ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, todo el sistema, que incluye un radar de matriz en fase, una estación de control, computadoras y generadores generalmente requiere alrededor de 90 soldados para operar y mantener.

El arma con más demanda para aliados de EEUU

Los sistemas de misiles Patriot y otras armas tierra-aire sofisticadas similares tienen una gran demanda y se ha convertido en la columna vertebral de la defensa para muchos aliados y socios de EEUU.

Estados Unidos tiene sus propias unidades Patriot desplegadas en países que incluyen a Polonia y Arabia Saudita, y ha aprobado la venta a otros como Rumania, Kuwait, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Este sistema de misiles fue creado por la compañía Raytheon y se hicieron muy conocidos tras su masivo uso en la Guerra del Golfo.

También se desplegó en 2003 durante la guerra de Iraq y logró impactar contra nueve misiles entrantes, pero también se vio involucrado en varios incidentes de fuego amigo, según publicó CNN.