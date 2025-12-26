Guerra Rusia y Ucrania Zelensky se reunirá con Trump en Mar-a-Lago este domingo y asegura que el plan de paz "está listo en un 90%" El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este viernes que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump para conversar sobre las garantías de seguridad para Ucrania, mientras se discute el posible plan de paz de 20 puntos.

Video Traductora rompe en llanto en medio del testimonio de un niño ucraniano herido por misiles rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo en Florida con el presidente Donald Trump, para mantener conversaciones sobre garantias de seguridad para su país, dentro de las negociaciones para un posible alto al fuego con Rusia.

El mandatario ucraniano dijo este viernes a periodistas que el plan de paz de 20 puntos en discusión "está listo aproximadamente en un 90%".

"Durante el fin de semana, creo que el domingo, en Florida, tendremos una reunión con el presidente Trump", dijo Zelenski en un mensaje a periodistas el viernes.

Posteriormente, su oficina aclaró que la reunión fue "planificada" para el domingo.

Además se hablará sobre un “acuerdo económico”, añadió Zelenskyy, pero señaló que no pudo confirmar “si se concretará algo al final”. La parte ucraniana también planteará "cuestiones territoriales", apuntó.

Trump está intensificando sus esfuerzos, que ya llevan meses, para negociar un acuerdo entre las partes en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Decenas de miles de personas murieron, millones se vieron obligadas a huir de sus hogares y gran parte del este y el sur de Ucrania quedaron destruidos desde que Rusia invadió en febrero de 2022.

El plan más reciente es una propuesta de 20 puntos que congelaría la línea del frente, pero abriría la puerta a que Ucrania retire sus tropas del este, donde podrían crearse zonas tampón desmilitarizadas, según explicó Zelenski, quien reveló detalles del documento a principios de esta semana.

Es la declaración más clara del líder ucraniano reconociendo la posibilidad de concesiones territoriales, como parte de un plan más aceptable para Kiev que una propuesta inicial de 28 puntos presentada por Washington el mes pasado, que se ajustaba a muchas de las principales exigencias de Rusia.

Moscú criticó esta versión del plan y acusó a Kiev de querer "torpedear" las negociaciones.

Zelenskyy expresó que a Kiev “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados", pero duda de si será posible en tan poco tiempo.

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.

Asuntos clave: el control del territorio y la central nuclear

Parte del plan incluye una serie de acuerdos bilaterales separados entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, reconstrucción y economía.

"Discutiremos estos documentos, las garantías de seguridad", afirmó Zelensky.

"En cuanto a los temas sensibles, discutiremos el Donbás y la central nuclear de Zaporiyia, y sin duda abordaremos otros asuntos", añadió.

El nuevo texto es "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos, declaró el viernes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo", indicó Riabkov.

Zelensky dijo esta semana que todavía existen desacuerdos entre Kiev y Washington sobre estas dos cuestiones clave.

Washington está presionando a Ucrania para que se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, principal exigencia territorial de Rusia.

También propuso un control conjunto estadounidense-ucraniano-ruso de la central de Zaporiyia, la mayor planta nuclear de Europa, que Rusia tomó durante la invasión.

Zelensky afirmó que solo podría ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba mediante un referéndum, y rechazó la participación rusa en la gestión de la central nuclear.

Ucrania sí parece haber obtenido algunas concesiones en el último plan, que, según Zelensky, eliminó el requisito de que Kiev renunciara legalmente a su aspiración de ingresar en la OTAN, así como cláusulas anteriores que reconocían como rusos los territorios ocupados por Moscú desde 2014.

El Kremlin dijo el viernes que el asesor de política exterior Yuri Ushakov mantuvo una conversación telefónica con funcionarios estadounidenses para hablar de las negociaciones, aunque no dio más detalles ni indicó su postura sobre la nueva propuesta.

Hasta ahora, Moscú demostró poca disposición a abandonar sus duras exigencias, que incluyen que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás y ponga fin a sus esfuerzos por unirse a la OTAN.

También exige la prohibición del despliegue de fuerzas de paz occidentales en Ucrania y severas restricciones políticas y militares que Kiev considera equivalentes a una capitulación.

Zelensky señaló que los negociadores ucranianos no mantienen contacto directo con Moscú, y que Estados Unidos actúa como intermediario y espera la respuesta rusa a la última propuesta.

"Creo que conoceremos su respuesta oficial en los próximos días", afirmó Zelensky. No obstante, expresó escepticismo sobre si Moscú realmente desea detener su invasión. "Rusia siempre está buscando razones para no llegar a un acuerdo", concluyó.

Las víctimas de la jornada

Mientras se intenta avanzar en una solución diplomática, en el territorio ucraniano dos personas murieron y otras seis resultaron heridas el viernes, luego de que una bomba aérea guiada impactó en una carretera muy transitada y provocó el incendio de varios automóviles en la segunda ciudad más grande del país, Kharkiv, según informó el alcalde Ihor Terekhov en Telegram.

También se reportó que una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando una bomba aérea guiada impactó en una casa en la región ucraniana de Zaporizhzhia, mientras que seis personas resultaron heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Uman, informaron el viernes las autoridades locales.

Los ataques con drones rusos contra la ciudad de Mykolaiv y sus suburbios durante la noche del jueves al viernes dejaron sin electricidad a parte de la ciudad. Las infraestructuras energéticas y portuarias sufrieron daños por los drones en la ciudad de Odesa, en el mar Negro.

Mientras tanto, Ucrania afirmó que el jueves atacó una importante refinería de petróleo rusa con misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó que sus fuerzas atacaron la refinería de Novoshakhtinsk, en la región rusa de Rostov. "Se registraron múltiples explosiones. El objetivo fue alcanzado", informaron en redes sociales.

El gobernador regional de Rostov, Yuri Slyusar, afirmó que un bombero resultó herido al extinguir el incendio.

Los ataques con drones de largo alcance de Ucrania contra las refinerías rusas tienen como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para llevar a cabo su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica de Ucrania, con el fin de privar a la población civil de calefacción, luz y agua corriente, en lo que los funcionarios ucranianos califican como un intento de "utilizar el invierno como arma".

