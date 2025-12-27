Guerra Rusia y Ucrania ¿De qué va a hablar Zelensky con Trump en Mar-a-Lago? El presidente Donald Trump recibirá este domingo a su par ucraniano Volodymyr Zelensky, en un nuevo intento de este último por afianzar el respaldo de Washington a las garantías de seguridad para Ucrania ante Rusia, dentro del plan de paz que se discute para terminar con la guerra por la invasión rusa.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llega nuevamente a Estados Unidos para reunirse este domingo con el presidente Donald Trump, en un intento por consolidar el apoyo del mandatario norteamericano a las garantías de seguridad para Ucrania frente a Rusia, dentro del plan de paz que discuten ambos países junto con los aliados europeos con el que aspiran a avanzar hacia el final de la guerra por la invasión rusa a Ucrania.

La reunión en Florida se centrará en un nuevo plan de 20 puntos que congelaría la guerra en su actual línea del frente. Según los detalles revelados por Zelensky esta semana, podría exigir a Ucrania que retirara sus tropas del este, lo que permitiría la creación de zonas de amortiguación desmilitarizadas.

El nuevo plan, formulado con la participación de Ucrania, es el reconocimiento más explícito hasta la fecha por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales, algo que ha sido un punto de honor para los ucranianos.

Supone un cambio notable con respecto a la propuesta inicial de 28 puntos presentada por Washington el mes pasado, que se adhería a muchas de las demandas fundamentales de Rusia.

Trump, en declaraciones a Politico el viernes, dijo sobre el plan de Zelensky que "no tiene nada hasta que yo lo apruebe". Añadió: "Así que ya veremos qué tiene".

Parte del plan incluye acuerdos bilaterales separados entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad, similares a las de la OTAN, reconstrucción del país y economía.

Zelensky dijo que estos cambiaban a diario. "En cuanto a los temas delicados, discutiremos (la región oriental de) Donbás y la central nuclear de Zaporizhia", añadió.

La idea del ucraniano es resolver con Trump la mayor cantidad de temas posibles. "Por supuesto, hoy en día hay líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano. Hay propuestas de compromiso. Todas estas cuestiones son muy delicadas", declaró en X.

La Unión Europea subraya su respaldo a Ucrania

Mientras tanto, Ucrania necesitaba el apoyo de Europa y Estados Unidos para adquirir armas y fondos, ambos insuficientes, según Zelensky, "en particular para la producción de armas y, lo que es más importante, de drones".

En las negociaciones, "la consideración más importante para Ucrania, si tomamos ciertas medidas, es que las garantías de seguridad sean sólidas y que estemos protegidos", afirmó.

A este encuentro con Trump, con quien Zelensky ha tenido duros y sonrojantes discusiones en público, el presidente ucraniano llega con el respaldo de los pincipales aliados europeos.

Este sábado el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que Zelensky cuenta con "el pleno apoyo" de los líderes europeos y de Canadá, antes de sus conversaciones con Trump.

Ellos y los líderes de la OTAN y la UE afirmaron que trabajarían "en estrecha coordinación con Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania", según declaró Merz en un comunicado emitido por su portavoz.

Y los líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, prometieron este sábado que el apoyo de la Unión Europea a Ucrania no flaquearía antes de las conversaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el presidente estadounidense Donald Trump.

Von der Leyen subrayó el punto crítico del territorio ucraniano: "Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos que conduzcan a nuestro objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", dijo en redes sociales.

En su opinión, esa consideración "refuerza la seguridad y las capacidades de defensa del país, como parte integral de la seguridad de nuestro continente", añadió, ante la amenaza de la Rusia de Vladimir Putin, que inició su primera invasión a la península de Crimea en Ucrania en 2014.

"En 2026, la Comisión Europea seguirá manteniendo la presión sobre el Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañar a Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE", afirmó también von der Leyen.

Ucrania está trabajando con Estados Unidos en una hoja de ruta para la reconstrucción del país, dijo Zelensky, que requerirá entre 700,000 y 800,000 millones de dólares.

Ataque masivo ruso antes de la reunión con Trump

Rusia lanzó un ataque el sábado con misiles y drones sobre la capital de Ucrania, que dejó al menos dos muertos y 27 heridos un día antes del encuentro entre Trump y Zelensky, informaron las autoridades locales.

Las explosiones resonaron durante horas por toda la capital mientras misiles balísticos y drones impactaban la ciudad. El ataque comenzó a primeras horas de la mañana del sábado y continuaba al amanecer.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que llevó a cabo un «ataque masivo» durante la noche, utilizando «armas guiadas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal» y drones. Afirmó que los objetivos eran instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las fuerzas ucranianas y empresas militares-industriales.

Sin embargo, varios edificios residenciales fueron alcanzados.

El Ministerio afirmó que el ataque era una respuesta a los ataques de Ucrania contra "objetivos civiles" en Rusia.

El sábado por la mañana, el Ministerio afirmó que las defensas aéreas habían derribado siete drones ucranianos sobre las regiones rusas de Krasnodar y Adiguesia durante la noche. Luego, por la tarde, se reportó que se habían derribado otros 147 drones sobre varias regiones rusas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que las defensas aéreas interceptaron más de 20 drones que "volaban hacia" la capital rusa el sábado. No informó de daños ni víctimas. No quedó claro de inmediato si esos drones estaban incluidos en el recuento del Ministerio de Defensa.

"Barbarie" rusa, según Canadá

Zelensky dijo que unos 500 drones y 40 misiles habían bombardeado la capital y sus alrededores.

"Los representantes rusos participan en largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhals (misiles) y los Shaheds (drones) hablan por ellos", dijo.

"No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania", añadió.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se reunión con Zelensky este sábado, afirmó que el último ataque ruso subrayaba la necesidad de apoyar a Ucrania.

"Tenemos las condiciones... para una paz justa y duradera, pero eso requiere la voluntad de Rusia, y la barbarie que hemos visto durante la noche... demuestra lo importante que es que apoyemos a Ucrania", afirmó Carney.